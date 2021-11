Suárez reconoce que desde ahora cada partido de Costa Rica "es una final"

El director técnico de la selección mayor de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, en una fotografía de archivo. EFE/Jeffrey Arguedas

San José, 15 nov (EFE).- El seleccionador de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, reconoció este lunes en la víspera de su encuentro de eliminatorias del Mundial con Honduras, que su equipo tiene "un problema grave de definición" y que a partir de ahora todos los partidos serán "una final".

"No podemos pensar que un triunfo va a aliviar todo. Hay que ser consciente de que hay que buscar mejoría y ganar en todos los partidos. Un triunfo sería una situación anímica importante (... ) pero en cada partido nuestro se va a estar jugando una final", declaró Suárez en conferencia de prensa virtual.

Costa Rica recibirá este martes a Honduras por la octava jornada del octogonal final de la Concacaf rumbo a Catar 2022, en un duelo entre equipos urgidos de puntos y en el que el perdedor quedará casi fuera de la pelea por la clasificación.

Costa Rica llega a esta octava jornada del octogonal con solo 6 puntos y Honduras con 3, por lo que una derrota significaría una catástrofe para cualquiera de los dos equipos.

El octogonal es liderado por Estados Unidos con 14 puntos, seguido por México (14) y Canadá (13), que se ubican en los tres puestos de clasificación directa al Mundial, mientras que Panamá (11) ocupa la cuarta casilla que da acceso a una repesca.

Costa Rica solo ha marcado 4 goles en los 7 partidos disputados hasta el momento, una situación que Suárez calificó como "un problema grave de definición".

"Hay que darse cuenta del problema del equipo y ya lo tenemos definido, que es que nos ha faltado terminar la jugada, no hemos sido los más eficaces posible. Hemos buscado nuevos jugadores a ver como responden a esto que es un problema grave de definición", expresó Suárez.

El seleccionador resaltó la importancia del partido de este martes en las aspiraciones de ambas selecciones y afirmó que el equipo que tenga más carácter para responder a la presión se quedará con la victoria.

"En estas circunstancias gana el que tenga la cabeza bien puesta. Hay que contar con el talento, pero mucho más con la forma de cómo responder a las exigencias. Las presiones son muy grandes y el que sepa responder va a ganar el partido", dijo.

Suárez no confirmó la presencia en la alineación titular del portero del PSG francés Keylor Navas, quien se ha estado recuperando de un esguince de codo, lesión que lo dejó fuera del partido eliminatorio del pasado viernes en Canadá, donde Costa Rica perdió por 1-0.

"De momento la recuperación ha sido buena", comentó Suárez sobre el estado de salud de Navas, la principal figura costarricense.

Sobre Honduras, Suárez declaró que se trata de un equipo "rápido, con buena técnica y que tácticamente aplicado" y destacó que el seleccionador Hernán Darío Gómez, también colombiano, es un técnico de calidad que "sabe manejar emociones" en sus equipos.