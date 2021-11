Rueda: "Nos falta concretar, ser eficaces y consolidarnos defensivamente"

Reinaldo Rueda entrenador de Colombia, en una fotografía de archivo. EFE/Joedson Alves

Bogotá, 15 nov (EFE).- El seleccionador de Colombia, Reinaldo Rueda, afirmó este lunes, un día antes del encuentro con Paraguay por la decimocuarta fecha de las eliminatorios del Mundial de 2022, que a su equipo le falta concretar, ser más eficaz y consolidarse en la defensa para "soñar con la meta" de obtener un cupo en Catar.

"Ahora nos falta concretar, concretar, ser eficaces, seguir consolidándonos defensivamente y lograr la eficacia para soñar con lograr la meta que todos queremos", dijo Rueda en una conferencia de prensa.

"Lo importante es canalizar, orientar bien ese nivel de ansiedad que no inmovilice y sirva como motor para hacer un buen juego y sacar un buen resultado", subrayó el seleccionador.

Colombia ocupa actualmente el quinto puesto de las eliminatorias sudamericanas, que da derecho a jugar una repesca.

Hace cuatro partidos no gana ni marca goles. Igualó tres consecutivos con idéntico 0-0 y perdió 1-0 el último, el jueves pasado, ante Brasil en Sao Paulo.

Este martes recibe a Paraguay en Barranquilla, un rival al que, según Rueda, no hay que menospreciar.

"Todos los juegos tienen la complejidad y la exigencia. No podemos ni sobrevalorar, como no lo hicimos en Brasil, ni subvalorar a los demás rivales que no son Brasil", anotó.

FUERZA A JAMES

Rueda envió un mensaje de cariño y apoyo a James Rodríguez, que el pasado sábado sufrió la pérdida de su abuela, quien "prácticamente lo crió a él por el trabajo de la mamá" y significaba mucho para el de Al Rayyan.

"Es la realidad de la vida y hay que sobreponerse, ojalá que cuando resolvamos que James sea el aporte de la Selección, eso lo fortalezca", dijo el seleccionador, que no anunció si el "10" jugará mañana.

Pero sí dijo que ha superado su problema en las costillas y que "de salud está bien"; "que eso se transfiera en rendimiento en el juego solamente se podrá evaluar después del partido", puntualizó.

FALTA DE ESTABILIDAD

Colombia no contará con Radamel Falcao García, Matheus Uribe, Yerry Mina, Carlos Cuesta y Stefan Medina, que no fueron convocados por estar lesionados.

Y por acumulación de tarjetas amarillas se perderán el partido el mediocentro Wilmar Barrios y el lateral izquierdo Johan Mojica.

A esto se refirió Rueda lamentando la posibilidad de mantener una estabilidad en la formación titular, lo que es un reto y algo "complejo" para la Selección Nacional.

"Lo ideal sería mantener una nómina estable, pero no hemos podido porque la irregularidad de los jugadores nuestros en los clubes por lesiones, por sanciones, lo que quizás ha atentado para que logremos estabilizar estas convocatorias", dijo el técnico.

"Ojalá no tener tantos cambios entre convocatoria y convocatoria y nos permita estabilizar el once, o los catorce, o los dieciséis que puedan ser lo que queremos".