Rival directo para encarrilar la clasificación

Redacción deportes, 15 nov (EFE).- La selección española sub-21 visita a Rusia este martes (18:00 horas CET, -1 GMT) en un partido que se disputará bajo cero y en el que el cuadro de Luis de la Fuente, de prolongar su pleno, dejaría encarrilada la clasificación para el Europeo de la categoría que se disputará en Georgia y Rumanía en 2023.

Los locales son segundos del Grupo C a tres puntos de España, por lo que aventajar en seis puntos además de la diferencia de goles particular con cuatro encuentros por delante sería un colchón, a priori, más que suficiente para el conjunto español, que ha ganado sus cinco choques.

Ambas selecciones ya se vieron las caras en Almendralejo el 3 de septiembre. El partido acabó con 4-1 a favor de España tras remontar un tanto inicial del gran peligro en ataque de los rusos, el delantero Hamid Agalarov, que viene de marcar en la victoria 3-0 frente a Eslovaquia.

De aquel encuentro no está ninguno de los dos futbolistas que vieron puerta, ambos con un doblete. El excelso nivel de Yeremy Pino con la sub-21 y el Villarreal le valió el ‘ascenso’ a la absoluta, que tan solo una lesión le privó de repetir en esta ventana; mientras que Fer Niño, que no ha sido titular en el Mallorca desde el anterior parón de selecciones en octubre, se quedó fuera de la lista de Luis de la Fuente.

Tampoco está Bryan Gil, lesionado, quien completaba el tridente de ataque de plenas garantías para España sub-21. Bajas importantes, pero ha emergido otro futbolista para asumir los galones.

Sergio Gómez se marchó a Bruselas, al Anderlecht, en verano, en busca de minutos, y los encontró reconvirtiéndose a lateral izquierdo. Pero para Luis de la Fuente es fijo en el extremo diestro, a banda cambiada. El resultado: cuatro goles y tres asistencias en cuatro partidos -tres de ellos como titular-; está de dulce, disfruta, y se nota en el terreno de juego.

Su aportación será clave para un partido del que el técnico español ya avisó que es “una final” a la par que advirtió de las dificultades que generará el rival y la climatología, ya que, aunque no se espera nieve, la previsión de temperatura a la hora del partido es de -2 grados centígrados.

En Rusia, el centrocampista Ruslan Litvinov, titular en todos los partidos de clasificación, será baja por sanción y en España podría regresar a la lista final Rodri Sánchez, entre algodones durante el parón tras sufrir un traumatismo en el último encuentro que disputó con el Betis.

- Alineaciones probables:

Rusia: Borisko; Khlusevich, Silyanov, Kuzmichev, Prokhin, Stepanov; Umyaron, Mukhin, Maradishvilli, Sevikyan y Agalarov.

España: Agirrezabala; Víctor Gómez, Francés, Guillamón, Miranda; Turrientes, Vencedor, Oihan Sancet; Sergio Gómez, Abel Ruiz y Gaspar.

Árbitro: Jochem Kamphuis (Países Bajos)

Estadio: Arena Khimki (Rusia)

Hora: 18.00 horas CET (-1 GMT).