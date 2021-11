𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 revoluciona Instagram con estas últimas 5 fotos. ¡Chequéalas aquí!

𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 (@carolinacruzosorio) publicó en las redes en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 60.449 de interacciones entre sus followers.

Los posts más relevantes fueron:





• Tu eres…así como te ves aquí, de otro MUNDO!! TE AMOOOOOOOO 🙏🏽🙏🏽 Graciassssssss DIOSSSSSSS 😍😍 #SalvadorDeSueñosRegaloDeDIOS





#CaroCruzLookDelDía hoy y todos los días…GRACIAS 🙏🏽🙏🏽 Total Look @jeansandblouses.jyb Chaqueta @lolajeansoficial Zapatos @calzatodo #Publicidad 😍😍





• #modoselección 💛💙❤️ @ivanlalindeg @donjediondo @caritosotooficial @diaadiacaracoltv @caracoltv





• Feliz, muy feliz de poder compartir con ustedes #Balance 😍😍 #Repost @calzatodo with @make_repost ・・・ 👠 Nueva colección Balance! Vuelven las plataformas con fuerza para este fin de año y nosotros te traemos 2 estilos en uno, puedes usarlas con la correa delgada o con el lazo de tela amarradas alrededor del tobillo. #Balance #CarolinaCruz #nuevacoleccion2021 . Ref: Sand.m-3441 Tallas: 35 a la 40 . ✅ Compra por las etiquetas en la publicación o ingresando al link en nuestra bio. #Publicidad





• Les debía rutinas de esta semana que no he podido entrenar por temas más importantes. #CaroCruzSinExcusas rutina de @manumolano #Publicidad Total Look @pumacolombia 1. 3 series de 15 por cada lado @waterrower.colombia 2. 3 series de 20 3. 3 series de 15 4. 3 series de 15 5. 3 series de 20 6. 3 series de 20 7. 3 series de 30 8. 3 series de 15 por cada lado 9. 3 series de 20 por cada lado

Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.