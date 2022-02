RDCongo.- Asesinadas seis personas en un ataque contra un campamento de desplazados en el este de RDC

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Al menos seis personas fueron asesinadas el domingo en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra un campamento de desplazados internos en la provincia de Kivu Sur, en el este de República Democrática del Congo (RDC).



Mikson Alaka, secretario de la sociedad civil en el sector de Itombwe, ha indicado que el ataque fue perpetrado contra un campamento en Mikenge, en el territorio de Mwenga, y ha acusado de lo sucedido a milicianos encabezados por el coronel desertor Michel Makanika.



Así, ha resaltado que los milicianos irrumpieron en el lugar en torno a las 22.00 horas (hora local) y "empezaron a disparar en todas direcciones", dejando además nueve heridos graves y "muchas viviendas incendiadas".



"Este balance es temporal, ya que seguimos buscando en zonas boscosas hacia las que han huido muchas personas", ha señalado en declaraciones concedidas al portal congoleño de noticias Actualité.



Asimismo, Alaka ha hecho hincapié en que el campamento atacado se encuentra "a pocos metros de un campamento militar" y ha agregado que "no hubo intervención ni del Ejército ni de la Misión de Naciones Unidas en RDC (MONUSCO)" para detener a los asaltantes.



El balance de víctimas ha sido confirmado por el comandante del batallón del Ejército en Mikenge, André Ekembe, y ha dicho que los militares no intervinieron "para evitar muchos muertos civiles".



"Dado que era de noche, no se podía distinguir quién era enemigo y quién era civil. Multiplicamos las patrullas para garantizar la seguridad de la población", ha explicado, tras las críticas de Alaka por la inacción de los militares.



Por otra parte, milicianos no identificados han atacado a primera hora de este lunes la aldea de Tchabusiku, situada en la provincia de Ituri, donde han incendiado varias viviendas, según fuentes de la sociedad civil.



El presidente de la sociedad civil de Bahema, Isaac Nyakulinda, ha resaltado que "muchas casas han sido incendiadas y se ha registrado un desplazamiento masivo de población de Tchabusiku y Tutu en dirección a Tsere y Shari", sin que por el momento haya un balance de víctimas.



Alrededor de mil civiles han muerto a causa del conflicto y la violencia en el este de RDC desde el 6 de mayo, cuando el presidente anunció la imposición del estado de excepción, según datos publicados en octubre por el Barómetro de Seguridad de Kivu (KST), un proyecto liderado por la ONG Human Rights Watch y el Grupo de Estudio del Congo en la Universidad de Nueva York.



En estas provincias operan numerosos grupos armados, entre ellos las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), la Cooperativa para el Desarrollo de Congo (CODECO) y las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), pese a que la guerra de 1998-2003 concluyera formalmente. El conflicto causó millones de muertos, la mayoría víctimas del hambre y las enfermedades.