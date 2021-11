Ranking Spotify en Estados Unidos : Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy lunes, 15 de noviembre

En un mercado tan saturado como el musical, las plataformas de transmisión por internet luchan por contar con las mejores producciones. Spotify no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte competidor, facilita a sus suscriptores la lista de sus 10 canciones con más reproducciones.

Hablamos del listado que las clasifica según el promedio de oyentes según la hora, el día o la semana. Si te interesa conocer qué está in en la actualidad, sigue leyendo los siguientes párrafos.

1. All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Taylor Swift. Quizás por esto es que «All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)» debuta en el ranking directamente en la primera posición, pues alcanzó un total de 2.673.730 reproducciones.

2. Smokin Out The Window

«Smokin Out The Window» de Bruno Mars, Anderson.Paak y Silk Sonic se vende como pan caliente. Ya lleva 1.703.966 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 2.

3. Red (Taylor's Version)

El sencillo más reciente de Taylor Swift ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Red (Taylor's Version)» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 1.505.496 más de reproducciones.

4. All Too Well (Taylor's Version)

«All Too Well (Taylor's Version)» de Taylor Swift va en descenso: ya llega al cuarto lugar. Sus 1.469.523 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

5. Already Dead

«Already Dead» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el quinto puesto, con 1.346.542 reproducciones.

6. Nothing New (feat. Phoebe Bridgers) (Taylor’s Version) (From The Vault)

«Nothing New (feat. Phoebe Bridgers) (Taylor’s Version) (From The Vault)» de Taylor Swift sigue abriéndose camino en las listas. Con 1.249.352 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de la audiencia, en la posición sexta.

7. I Knew You Were Trouble (Taylor's Version)

Cosechar éxitos es sinónimo de Taylor Swift. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «I Knew You Were Trouble (Taylor's Version)», debute en la séptima posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 1.237.658 reproducciones de primera entrada?

8. State Of Grace (Taylor's Version)

«State Of Grace (Taylor's Version)» de Taylor Swift se ubica en la octava posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 1.225.648 reproducciones.

9. 22 (Taylor's Version)

«22 (Taylor's Version)» de Taylor Swift pierde fuerza. Hoy solo cosecha 1.178.760 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la novena posición, lo que apunta a que va de salida.

10. INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)

Lo más nuevo de Lil Nas X, «INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)», entra directamente al décimo puesto de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 1.126.155 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

