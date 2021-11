Ranking Netflix en Estados Unidos : Top 10 de las películas más vistas de hoy domingo, 14 de noviembre

En un mercado tan saturado como el de los servicios de transmisión por internet, estas plataformas luchan por contar con las mejores producciones. Netflix no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte contrincante, facilita a sus suscriptores la lista de sus 10 obras de cine con mejor aceptación en Estados Unidos.

Hablamos del listado que clasifica los títulos según quién está viendo qué en tiempo real. Si estás interesado en conocer qué contenidos de calidad hay disponibles, sigue leyendo los siguientes párrafos.

United States.

1. Alerta Roja

Cuando la Interpol envía una "Alerta roja", significa que los departamentos de Policía de todo el mundo deben estar alerta para capturar a los criminales más buscados. Todas las alarmas saltan cuando un temerario robo une al mejor agente del FBI (Johnson) con dos criminales rivales entre sí (Gadot & Reynolds). Una coincidencia que hará que suceda lo impredecible.

2. ¡Qué duro es el amor!

Una chica de Los Ángeles, desafortunada en el amor, se enamora de un chico de la costa este por una aplicación de citas y decide sorprenderle por Navidad, solo para descubrir que la han engañado. Pero el objeto de su afecto vive, de hecho, en la misma ciudad y el chico que la engañó se ofrece a tenderles una trampa si ella finge ser su novia durante las vacaciones.

3. Más dura será la caída

El forajido Nat Love (Jonathan Majors) descubre que su enemigo, Rufus Buck (Idris Elba) ha salido de prisión, por lo que reúne a su banda para perseguir a Rufus y buscar venganza.

4. Claroscuro (Passing)

Estados Unidos, década de 1920. Clare es una mujer mulata casada con un racista blanco que se hace pasar por blanca, incluso ante su marido, para beneficiarse del estatus social y económico que les era negado a los negros en aquella época.

5. Atrapado

Escondido con su hijo Taylor en la costa mexicana, Nero espera dejar atrás su violenta carrera en las Fuerzas Especiales. Pero después de que la casa de Nero es atacada y Taylor es secuestrada, el misterioso Mzamo ordena a Nero que masacres a los miembros de tres sindicatos criminales rivales. Si falla, Taylor morirá. Ahora, con las balas volando y los cuerpos cayendo mientras Nero completa su misión, corre para encontrar el escondite de Mzamo y buscar venganza.

6. Infiltrados en clase

Dos jóvenes agentes de la ley se hacen pasar por alumnos de instituto para desarticular una red de narcotráfico. Schmidt y Jenko fueron enemigos en el colegio pero, cuando años más tarde se reencuentran en la academia de policía, terminan haciéndose amigos. Puede que no sean los mejores agentes, pero les llega su gran oportunidad de demostrar lo que valen cuando se unen a la unidad de la policía secreta Jump Street, comandada por el capitán Dickson. Entonces cambian sus armas e insignias por las mochilas y utilizan su apariencia juvenil para infiltrarse en un instituto. El problema es que los jóvenes de hoy no se parecen en nada a los de años atrás y Schmidt y Jenko descubren que todo lo que creían saber sobre la adolescencia, el sexo, las drogas y el rock and roll era completamente erróneo.

7. Un padre por Navidad

Cuatro hermanas enfrentadas reciben un curso acelerado de cómo conseguir una buena armonía familiar, cuando su distanciado padre se presenta inesperadamente en su elegante mansión por Navidad.

8. El ejército de los ladrones

Una misteriosa mujer recluta al cajero de banco Ludwig Dieter para liderar a un grupo de aspirantes a ladrones en un atraco ultra secreto durante las primeras etapas del apocalipsis zombie.

9. Crónicas de Navidad 2

Kate Pierce (Darby Camp), que ahora es una cínica adolescente, se reúne inesperadamente con Santa Claus (Kurt Russell) cuando un misterioso malhechor amenaza con destruir la Navidad para siempre.

10. The holiday (Vacaciones)

Iris está enamorada de un hombre que va a casarse con otra. Al otro lado del planeta, Amanda acaba de descubrir que el hombre con el que vive le es infiel. Dos mujeres que no se conocen de nada y que viven a 10.000 kilómetros de distancia se encuentran en la misma situación. Empiezan a hablar on line en una página web dedicada al intercambio de casas y, sin pensárselo dos veces, deciden hacerlo. Iris se instala en la casa de Amanda en la soleada California, mientras que Amanda aterriza en el nevado campo inglés. Al muy poco de llegar, las dos encuentran lo que menos esperaban o querían: un nuevo romance.

¿Cuáles son las pelis que arrasan en Netflix?

La plataforma se gana el corazón de sus seguidores no solo con buenas series, sino también con películas que ya son o se convertirán en clásicos. ¿Qué otro as bajo la manga tendrá este rey del streaming? ¿Cuáles sorpresas habrá guardadas para nosotros este año?

Mantente atento para conocer las últimas novedades.