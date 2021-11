Ranking HBO en Estados Unidos : Top 10 de las series más vistas de hoy domingo, 14 de noviembre

Sácale el jugo a tu tiempo de ocio. En vez de desperdiciarlo en la búsqueda de las mejores series, utiliza las herramientas que te facilita esta plataforma de transmisión.

HBO posee una lista con la crème de la crème de sus contenidos, donde se organizan según el orden de preferencia de los usuarios. Lo más interesante es que este ranking se actualiza en tiempo real. En vez de desgastarte en investigaciones innecesarias, aprovecha tus minutos previos y prepárate algo para picar.

Seguro que muchas de ellas ya las has visto, pero habrá otras que te pueden interesar, ¡así que ya ponte a ello! Estas son las 9 series más buscadas en Estados Unidos:

1. Succession

La serie gira en torno a la vida de la familia Redstone. Son multimillonarios y poderosos, tienen todo lo que ansían, salvo vida familiar. Son dueños de una de la compañías de comunicaciones más exitosas del mundo. Su objetivo principal es hacer que el imperio crezca y, para ello, las lealtades se pondrán en juego.

3. Martín (Hache)

Martín Echenique (Federico Luppi) es un director de cine argentino que lleva más de veinte años viviendo en Madrid. Detesta su país y se niega a recrearse en la nostalgia. Su hijo, al que todos llaman Hache (Juan Diego Botto), tiene 19 años y vive en Buenos Aires con su madre. Ni estudia ni trabaja; callejea y toca su guitarra eléctrica. Después de cinco años sin verse, vuelven a encontrarse en Buenos Aires cuando Hache sufre una sobredosis. La exmujer de Martín propone que el chico viva con su padre. En Madrid les esperan dos personas: Alicia (Cecilia Roth), la amante de Martín, una mujer más joven que él y harta de estar con un hombre que es incapaz de asumir ningún compromiso; y Dante (Eusebio Poncela), un actor que es el mejor y casi único amigo de Martín y cuyo mayor placer es vivir en la cuerda floja. Martín comparte su vida con gente apasionada, pero él no se permite el lujo de sentir. El que ama está expuesto al dolor y eso le da pánico. (FILMAFFINITY)

4. Gen: Lock

Planeta Tierra, año 2068. Ciudad tras ciudad, la sociedad se ve forzada a sumirse en una autocracia incluso en contra de sus propios intereses. Una fuerza militar trata de cambiar la situación. Un piloto podría convertirse en el héroe. (FILMAFFINITY)

5. Insecure

Issa (Issa Rae) y Molly (Ivone Orji) son dos jóvenes amigas negras que viven su día a día en la ciudad con todo lo que ello implica. Insecure se centra así en las incómodas experiencias por las que ambas tienen que pasar, incluyendo episodios racialmente ofensivos. Esta nueva serie cuenta con una temática similar al trabajo previo de Rae, especialmente con su exitosa serie web, titulada The Misadventures Of Awkward Black Girl (Las desventuras de una torpe chica negra, en español), reconocida con el premio Shorty a mejor web serie. Insecure es una serie de comedia protagonizada por la personalidad de YouTube Issa Rae y dirigida por Melina Matsaoukas, mejor conocida por su trabajo en la producción de vídeos musicales y anuncios para televisión. Michael Rotenberg, Dave Beky y Jonathan Berry producen este proyecto televisivo desarollado para HBO junto a Rae. Esta comedia está co-creada por Rae y el comediante, actor y productor Larry Wilmore (The Office).

6. Los primeros de la clase

Un grupo de estudiantes de secundaria se enfrentan a su mayor desafío: una profesora que quiere que se centren menos en las calificaciones y más en experimentar la vida.

7. Doom Patrol

Reimaginación de uno de los grupos de superhéroes más emblemáticos de DC: Robotman, Negative Man, Elasti-Girl y Crazy Jane, liderados por el científico loco Dr. Niles Caulder. Los miembros de esta peculiar patrulla rememoran las circunstancias que les llevaron a obtener sus habilidades sobrehumanas, causando toda clase de cicatrices y desfiguraciones que les impiden llevar una vida normal. Desesperados, proponen a su Caulder defender el planeta Tierra de los mayores peligros que jamás se hayan conocido. Siguiendo con los acontecimientos que tienen lugar en "Titans", la patrulla recibe un encargo de Cyborg que no podrán rechazar, aunque cumplirlo implica que sus vidas nunca volverán a ser como antes.

8. The Jamie Foxx Show

Jamie King es un aspirante músico de Terrell, Texas, que ha llegado a Los Angeles para perseguir una carrera en la música. Para mantenerse, trabaja con su familia en el hotel "King's Tower", que es propiedad de su tía y su tío, Helen y Junior King. En el escenario del hotel "King's Tower" Jamie, hace su humorístico show, interpretanto a Jamie Foxx (el personaje).Entre sus compañeros de trabajo durante el funcionamiento del show fueron, la hermosa e inteligente Francesca "Fancy" Monroe y el muy nervioso frente a Jamie, Braxton P. Hartnabrig. Braxton, fue el peor de los insultos de Jamie.

9. Frayed

Una adinerada ama de casa de Londres se ve obligada a regresar a su ciudad natal en Australia, donde tendrá que enfrentarse a su pasado y las razones que la llevaron a irse hace años. (FILMAFFINITY)

10. El show de Larry David

Hay personas que parecen haber sido maldecidas con la ley de Murphy: si algo tiene la posibilidad de salir mal, saldrá mal. Larry David se considera una de ellas. El creador y productor de Seinfield, una de los programas más laureados de la historia de la televisión, se interpreta a sí mismo en esta rompedora serie donde, en un ambiguo punto entre la realidad y la ficción, seguimos su día a día que se desarrolla entre celebridades y gente de la calle que nunca sabemos si están o no interpretando un guión. Somos así testigos de su peculiar y ácida visión de todo lo que le rodea y de su don para convertir situaciones cotidianas como ir al cine o atender una llamada telefónica en verdaderos despropósitos. Larry David, ganadora de un Globo de Oro a la mejor comedia y nominada a veinte premios Emmy, parte de un planteamiento completamente subversivo que la convierte en la serie más divertida y corrosiva de los últimos años. Diferente a cualquier otra cosa que se pueda ver hoy día en televisión.

Esperamos que hayas quedado satisfecho con este repaso de las series más populares. ¡Anímate a descubrirlas en HBO!

Lo cierto del caso es que los fans de las producciones televisivas deberán robarle tiempo al reloj para terminar todas las temporadas. Para nadie es un secreto que HBO es experto en transmitir los mayores exitazos, los cuales son objeto de culto alrededor del mundo.

¿Quieres ser parte de este viaje? ¡Acompáñanos!