Ranking Apple en Uruguay : Top 10 de las canciones con más reproducciones de hoy lunes, 15 de noviembre

En un mercado tan saturado como el musical, las plataformas de transmisión por internet luchan por contar con las mejores producciones. Apple no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte competidor, facilita a sus suscriptores la lista de sus 10 canciones con más reproducciones.

Hablamos del listado que las clasifica según el promedio de oyentes según la hora, el día o la semana. Si te interesa conocer qué está in en la actualidad, sigue leyendo los siguientes párrafos.

1. Bar

«Bar» de TINI y L-Gante se mantiene en primer lugar.

2. Salimo de Noche

El sencillo más reciente de Tiago pzk y Trueno ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Salimo de Noche» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

3. Una Vaina Loca

Lo más nuevo de Fuego, Manuel Turizo y Duki, «Una Vaina Loca», entra directamente a la tercera posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

4. All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)

«All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)» de Taylor Swift se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la cuarta posición.

5. Wow Wow (feat. Becky G)

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Maria Becerra. Quizás por esto es que «Wow Wow (feat. Becky G)» debuta en el ranking directamente en el quinto puesto.

6. Rápido Lento

«Rápido Lento» no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en la sexta posición.

7. 8Hertz en Do Movimientos

Esta rola de Binaural Sounds está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 7. Ayer se encontraba en el sitio número 8, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

8. Mirando Mas Allá

Con una diferencia favorable de 1, «Mirando Mas Allá» de Cuerdas y Vientos se sitúa hoy en el puesto 8 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

9. Cúrame

«Cúrame» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Rauw Alejandro está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

10. Todo De Ti

«Todo De Ti» de Rauw Alejandro se vende como pan caliente. Pasa del puesto 30 de ayer al 10 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

