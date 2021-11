Ranking Apple en Chile : Top 10 de las canciones con más reproducciones de hoy lunes, 15 de noviembre

Sácale el jugo a tu tiempo de ocio. En vez de desperdiciarlo en la búsqueda de las canciones más escuchadas en Chile, usa las herramientas que te da esta plataforma de streaming.

Apple posee una lista con lo mejor de su oferta, donde se ordenan según la predilección de los usuarios. Lo más interesante es que este ranking se actualiza en tiempo real.

Seguro que muchas de ellas ya están en tus favoritas, pero habrá otras que te podrán interesar, ¡así que ya ponte a ello! Estos son los 10 títulos más buscados:

1. Los Malvekes (feat. Stars Music Chile)

El sencillo más reciente de Cris Mj, Marcianeke y Simon la Letra ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Los Malvekes (feat. Stars Music Chile)» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

2. Lo Siento BB:/

«Lo Siento BB:/» de Tainy, Bad Bunny y Julieta Venegas es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. Qué Pasa?

«Qué Pasa?» de Marcianeke se mantiene en tercer lugar.

4. Yonaguni

La nueva producción de Bad Bunny se vende como pan caliente. Pasa del puesto 5 de ayer al 4 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

5. Ley Seca

Lo más nuevo de Jhay Cortez y Anuel AA, «Ley Seca», entra directamente al quinto puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

6. Volví

«Volví», interpretado por Aventura y Bad Bunny, ocupa el sexto lugar de la lista.

7. Nostálgico

En séptimo lugar, continúa «Nostálgico» de Rvssian, Rauw Alejandro y Chris Brown.

8. Cold Heart (PNAU Remix)

«Cold Heart (PNAU Remix)» de Elton John y Dua Lipa se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la octava posición.

9. ¿Por qué te enojái?

Con una diferencia positiva de 1, «¿Por qué te enojái?» de Harry Nach y Marcianeke sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición novena. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

10. All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)

«All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)» de Taylor Swift está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 10. Ayer se encontraba en el sitio número 19, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

¿Estabas al tanto la gran variedad de canciones que te ofrece Apple?

Todos los días aumenta el número de seguidores de dicha plataforma. ¿Qué temas serán los preferidos por el público chileno en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.