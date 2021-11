Presidente de México elogia "arrogancia" de Cuba de actuar con independencia =(Video)= México, 15 Nov 2021 (AFP) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su admiración por la "arrogancia" de Cuba de actuar como un país "independiente", y evitó referirse a la manifestación opositora convocada para este lunes en la isla."Después de dos siglos de predominio de una política, que un país tenga la arrogancia de sentirse libre e independiente, solo por ese hecho merece toda nuestra admiración y todo nuestro respeto", dijo el mandatario izquierdista en su habitual conferencia matutina."Es un caso único. No nos gusta ser comparsa, pensamos por nosotros mismos", añadió, anticipando críticas de sus adversarios por rechazar el bloqueo económico de Estados Unidos y en cambio no referirse a la prohibición de la marcha opositora. La oposición cubana convocó una manifestación este lunes, prohibida por el gobierno comunista, para exigir la liberación de los presos políticos, tras las inéditas protestas del 11 de julio que dejaron un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos.Pero López Obrador se abstuvo de hacer comentarios sobre el veto de las autoridades cubanas a la protesta, aduciendo que México tiene una política de vieja data de "no intervención" en cuestiones de otras naciones. "Eso es un asunto de ellos allá, ellos lo resuelven. (...) Somos respetuosos de las políticas que se toman en otros países, no somos injerencistas", sostuvo.AMLO, como se conoce al presidente mexicano por sus siglas, criticó una vez más el embargo estadounidense sobre la isla, afirmando que es "inhumano"."Nadie tiene derecho a aislar, a asfixiar a un pueblo, nadie tiene derecho a que mediante esas prácticas se lleve a un pueblo a rebelarse contra su gobierno, eso es vil, canallesco", manifestó el líder mexicano, quien el próximo jueves se reunirá en Washington con su par estadounidense, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau."Pienso que debería cambiar la política en general, sobre todo que no haya represalias en contra de pueblos, gobiernos que han decidido tener un sistema político determinado, de acuerdo a su idiosincrasia, su historia, sus procesos internos", insistió.axm/rsr