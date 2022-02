Portaltic.-Fujitsu Product Summit mostrará sus nuevas soluciones en protección de datos, nube híbrida y el puesto de trabajo

15-11-2021 Fujitsu Product Summit, Europa 2021 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA FUJITSU



MADRID, 15 (Portaltic/EP)



Fujitsu celebrará su evento Product Summit, Europa 2021, los días 16 y 17 de noviembre, y en él la multinacional mostrará sus capacidades, productos y soluciones en campos como la ciberresiliencia y la protección de datos, la nube híbrida, la infraestructura de datos y el puesto de trabajo.



Fujitsu Product Summit, Europa 2021, es un evento 'online' de dos jornadas, estando la primera (16 de noviembre) dedicada a socios y clientes. En ella se analizarán los rápidos cambios en las demandas de TI y las nuevas infraestructuras que están transformando la forma en que trabajamos y vivimos.



La multinacional entiende que, en ambos casos, el enfoque requiere no solo productos de TI que funcionen por sí solos y sean capaces de interactuar y cambiar, sino también un entendimiento profundo de las necesidades de los clientes, como expresa en un comunicado.



Una aproximación donde Fujitsu pone la experiencia del cliente y del socio en el centro de todo lo que hace, identificando los problemas a los que se enfrentan sus clientes y ayudándoles a desarrollar soluciones que se adapten a sus necesidades individuales, guiándoles en su camino a través de una transformación sostenible



La jornada y el Summit comenzará con la conferencia 'Seguir prosperando en un mundo impulsado por los datos', a cargo de Christian Leutner, Vice President, Head of Product Sales Europe, y Yujiro Maki, Corporate Executive Officer, SVP, Global Platform Business, SPF Representative.



Le seguirá la ponencia 'Definido por software, acelerado por hardware', de Andy Buss, Research Director - European Enterprise Infrastructure de IDC. Tras ella, se celebrará una mesa redonda sobre el tema 'Bienvenido al Customer & Partner Experience Lab', que contará con la participación de Leigh Schvartz, Head of Consultative Sales, Products Europe; Fernanda Catarino, Head of Channel, Alliances & Ecosystem Europe, Product Business; y Santosh Wadwa, Head of Product Channel Sales, Central Europe.



La jornada concluirá con el discurso 'Power to Empower', a cargo de Fernanda Catarino, Head of Channel, Alliances & Ecosystem Europe, Product Business, y la ceremonia de entrega de premios a los socios.



La segunda jornada (17 de noviembre) estará dedicada exclusivamente a socios, y girará sobre cuatro temas de actualidad como el 'ransomware' y la protección de datos, la nube híbrida, la infraestructura de datos y el puesto de trabajo. Habrá, además, diferentes demostraciones.



La agenda se abrirá con una 'keynote' técnica de Fujitsu e incluirá un total de 24 presentaciones, seis por cada área temática y seis demos.