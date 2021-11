Partido Protesta PP con ventaja en elecciones en Bulgaria, según proyecciones

El ex primer ministro y líder del GERB, Boyko Borissov (C) se marcha después de votar en un colegio electoral durante las elecciones generales en Sofía, Bulgaria. Los búlgaros están votando para elegir un nuevo parlamento y un nuevo presidente por tercera vez en 2021, con la esperanza de acabar con el estancamiento político. EFE/EPA/VASSIL DONEV

Sofía, 14 nov (EFE).- Más de cuatro horas después del cierre de las urnas y a la espera de resultados oficiales de los comicios generales hoy en Bulgaria, las últimas proyecciones daban al partido anticorrupción "Continuemos el Cambio" (PP) una ventaja, con más del 26 % de los votos.

El partido fundado por Kiril Petkov y Asen Vasilev, dos exministros del actual gobierno de tecnócratas, en funciones desde abril, aspira a poner fin a la actual crisis de gobierno.

El partido, fundado hace solo tres meses, parece imponerse así al tradicional partido populista conservador GERB, dominante en Bulgaria desde hace 12 años y acusado de corrupción.

Según los cálculos de tres diferentes institutos demoscópicos (Gallup, Market Links y Alpha Research), el partido liderado por el ex primer ministro Boiko Borisov obtendría en torno al 23 % de los votos.

SIETE PARTIDOS EN EL PARLAMENTO

Detrás de estos dos partidos estarían tres formaciones con un resultado en torno al 10 %: el partido de la minoría turca PDS (11,5 %), aliado de GERB, el tradicional partido socialista BSP (10,8 %), y el partido protesta ITN (9,1 %), ganador de las elecciones de julio pasado con el 23 %.

Más atrás, aunque por encima del umbral mínimo del 4 % para entrar en el Parlamento, se sitúa "Bulgaria Democrática" (6,4 %), otro partido protesta, y el grupo ultranacionalista Vazrazdane (5 %).

En medio de gran apatía ciudadana, con una participación inferior al 40 %, se celebraron hoy en Bulgaria las terceras elecciones parlamentarias en menos de un año.

Tras las elecciones de abril y de julio ninguno de los partidos logró formar una coalición.

GERB AISLADO

Petkov confirmó tras las elecciones que su partido "negociará con todos menos con GERB y PDS" sobre la formación del próximo gobierno.

“Corrupción cero y una reforma en el sistema judicial, sin importar si esto se hiciera con personas de izquierdas, de centro o de derechas. Estos son las victorias más importantes que necesita Bulgaria”, dijo Petkov ante la prensa.

"Daremos alma y corazón para llevar a Bulgaria a través de un nuevo camino“, prometió el exministro de Economía, de 41 años y formado en la universidad de Harvard (EEUU).

De confirmarse las proyecciones (de institutos como Gallup, Alpha Research y Market Links), está claro que el PP necesitará al menos dos socios, o tal vez incluso tres, para alcanzar una mayoría en el Parlamento de 240 escaños.

Éstos son el BSP socialista, y los partidos protesta "Bulgaria Democrática" y ITN, que surgieron en 2020 como resultado de las manifestaciones contra Borisov, al que acusan de prácticas corruptas y cercanía a oligarcas y mafiosos locales.

LAS PRESIDENCIALES

Mientras, en las elecciones presidenciales, que se celebraron también hoy, el actual presidente, el ex general prorruso Rumen Radev, apoyado por los socialistas y algunos partidos protesta, lidera las proyecciones con cerca del 50 % de los votos.

Pese a esta clara victoria, necesitará ir a una segunda vuelta el próximo domingo contra el siguiente candidato más votado, el conservador Anastas Gerdzikov, ya que la participación no superó la mitad del censo de unos 6,7 millones de ciudadanos.

"Las elecciones demostraron la determinación de nuestra sociedad de romper con la corrupción, la anarquía y falta de respeto de la ley", dijo Radev tras las elecciones.

El presidente es el principal rival político de Borisov, al que acusa de corrupción y cercanía a la mafia local.

Según Radev, formar un nuevo gabinete "no será fácil, pero espero que los partidos hayan aprendido lecciones de sus fracasos en las dos elecciones anteriores".

A SEGUNDA VUELTA

Sobre la segunda vuelta de las presidenciales la semana que viene, el presidente dijo que "el resultado hasta ahora da optimismo pero sería un error pensar que la elección está decidida".

"En la segunda vuelta nos enfrentaremos al voto organizado por el cartel del status quo. La única forma de derrotar sus vastos recursos, de vencer mentiras, manipulaciones, amenazas, será movilizarnos. No duden que la movilización del 'statu quo' será total", advirtió Radev en referencia al apoyo de GERB a Gerdzikov.

Los colegios electorales cerraron en Bulgaria a las 20.00 hora local (18.00 GMT).

Según los analistas locales, para el resultado final de las elecciones serán clave los cientos de miles de búlgaros que viven en el exterior y cuyos votos no están incluidos en las proyecciones presentadas hasta ahora. Vladislav Punchev