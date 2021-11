Panamá, a sellar un noviembre perfecto ante la selección de El Salvador

Jugadores de Panamá celebran un gol, en una fotografía de archivo. EFE/Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 15 nov (EFE).- La selección de fútbol de Panamá se medirá este martes con su similar de El Salvador en el octogonal final de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial de Catar, con la convicción de sellar un noviembre perfecto y acercarse más al objetivo de clasificar a la Copa del Mundo de 2022.

Para el elenco panameño, el duelo tiene algunos matices de revancha, debido a que "la selecta" le quitó el invicto el pasado 7 de octubre al vencerlo por 1-0 en el partido disputado en San Salvador.

A pesar de ese tropiezo, el timonel panameño Thomas Christiansen dejó claro en su última comparecencia ante los medios de comunicación que más allá de tomar revancha de esa derrota la "idea es salir a ganar y ser muy agresivos, intensos desde el minuto uno e imponernos al rival".

Para el técnico del combinado panameño lo más importante de este partido es sacar los tres puntos, cerrar noviembre y el 2021 con 14 unidades y más cerca de los punteros.

Por el momento, Panamá ocupa la cuarta plaza en la tabla general, con 11 enteros en su contabilidad.

Los panameños, que vienen de derrotar 2-3 a Honduras, recuperan para este partido a Aníbal Godoy, capitán de la roja centroamericana, quien no estuvo en la pasada fecha por cumplir sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

El Salvador llegó a suelo panameño en horas de la madrugada de este lunes. Viene de empatar a un gol frente a Jamaica en su casa, y este martes no puede darse el lujo de caer porque se les complicaría el panorama.

Hugo Pérez, entrenador de El Salvador, luego del empate contra los jamaiquinos, resaltó que ese resultado no era el esperado y que eso los obliga a venir a Panamá a buscar el triunfo.

Los salvadoreños acumulan siete puntos y son el penúltimo clasificado en la tabla de posiciones.

El último choque entre estas dos selecciones en tierras panameñas se dio en junio de 2008, sacando el triunfo los locales 1-0 con gol de Luis Tejada.

- Alineaciones probables:

Panamá: Luis Mejía; Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Eric Davis; Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Armando Cooper, Freddy Góndola, José Luis Rodríguez; Rolando Blackburn.

Seleccionador: Thomas Christiansen.

El Salvador: Mario González; Bryan Tamacas, Alexander Larín, Roberto Domínguez, Alexander Roldán; Cristian Martínez Mena, Ronald Rodríguez, Darwin Cerén; Jairo Henríquez, Joaquín Rivas y Enrico Dueñas.

Seleccionador: Hugo Pérez.

Árbitro: Marco Ortiz (MEX).

Estadio: Rommel Fernández Gutiérrez, ubicado al este de capital de Panamá.

Hora: 20.05 (02.05 GMT).