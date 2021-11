Moody's advierte riesgos en Argentina, aun si llegara a un acuerdo con el FMI

Buenos Aires, 15 nov (EFE).- La calificadora de riesgo Moody's valoró este lunes como positiva la intención del Gobierno de Alberto Fernández de buscar la aprobación parlamentaria de un plan económico con vistas a lograr un acuerdo de refinanciación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero advirtió que, aun llegando a un entendimiento, persistirán riesgos en la economía argentina.

"La aprobación de un plan económico creíble con el apoyo del FMI sería positivo en términos crediticios para Argentina, golpeada desde hace años por la creciente inflación, el elevado déficit fiscal financiado mediante emisión monetaria y la falta de acceso a los mercados", dijo el vicepresidente y analista senior de Moody's para Argentina, Gabriel Torres.

Este domingo, tras el revés del oficialismo en las elecciones legislativas, el presidente argentino, Alberto Fernández, anunció que en la primera semana de diciembre enviará al Parlamento un proyecto de ley "que explicite el 'programa económico plurianual para el desarrollo sustentable'".

Según Fernández, ese programa "contemplará los mejores entendimientos" que su Gobierno haya alcanzado con el FMI en las negociaciones para refinanciar deudas con el organismo por unos 43.300 millones de dólares, "sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social".

El jefe de Estado aseguró que ese proyecto de ley es fruto de una decisión política que cuenta con el "pleno aval" de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, quien de momento no se ha pronunciado públicamente sobre el resultado electoral ni sobre los anuncios del mandatario.

RIESGO ELEVADO

Respecto al proyecto de ley que el Gobierno planea enviar al Congreso, Torres observó que el Ejecutivo "aún no ha dado detalles sobre objetivos fiscales y de otro tipo".

Además, advirtió que, "incluso si Argentina llegara a un nuevo acuerdo con el FMI, el riesgo de que no se cumplan las metas fijadas seguirá siendo elevado".

"En particular, las divisiones políticas dentro de la coalición gobernante probablemente debilitarán la capacidad del Gobierno para adoptar medidas que resulten eficaces para reducir los grandes desequilibrios macroeconómicos del país", sostuvo el analista de Moody's.

La deuda bajo negociación con el FMI procede de un acuerdo "stand by" que el FMI firmó hace tres años con el entonces Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y que estipuló un auxilio financiero a Argentina por hasta 56.300 millones de dólares, de los cuales finalmente se desembolsaron 44.200 millones de dólares.

Esa deuda, por la aplicación de intereses y variaciones en el tipo de cambio y los pagos al Fondo de capital e intereses realizados este año, ascendía a finales de octubre pasado a 43.294 millones de dólares, de acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles.

De acuerdo con lo pactado hace tres años, el país suramericano debería pagar al FMI, entre capital e intereses, 19.020 millones de dólares el próximo año, 19.270 millones en 2023 y 4.856 millones en 2024, compromisos que el Gobierno de Fernández asegura que su país, con serios desequilibrios macroeconómicos, no está en condiciones de afrontar.

OPOSICIÓN AGUARDA PROYECTO

Juntos por el Cambio, el principal frente opositor en Argentina y la coalición política más votada este domingo, dijo este lunes que está dispuesto a debatir en el Parlamento el proyecto anunciado por Fernández.

"No nos parece mal que el presidente elabore una propuesta, un programa y un rumbo para los argentinos y lo envíe al Congreso para ser discutido", dijo en rueda de prensa Miguel Ángel Pichetto, uno de los dirigentes de Juntos por el Cambio.

Con todo, el diputado opositor Alfredo Cornejo observó las "diferencias sustantivas" existentes dentro del frente gobernante, dentro del cual, según aseveró, se cuestiona la política de ministro de Economía, Martín Guzmán, quien comanda las negociaciones con el FMI.