Monedas de Chile y Perú avanzan con pares emergentes: Andes FX

(Bloomberg) -- El peso chileno y el sol peruano avanzaban el lunes y se fortalecían más allá de los niveles clave de 800 pesos por dólar y 4,00 soles por dólar, respectivamente, siguiendo las ganancias más amplias observadas por las monedas de los mercados emergentes.

El peso chileno se apreciaba un 0,4% el lunes a 797,89 por dólar. La moneda ha fluctuado hacia ambos lados del nivel 800 pesos por dólar desde el martes pasado, luego de que el Senado de la nación rechazara un proyecto de ley que permitiría el retiro anticipado de hasta US$20.000 millones de los fondos de pensiones.

Una ruptura decisiva del área de 800 pesos por dólar puede abrir camino hacia promedio el móvil de 100 días, actualmente en 783,35 pesos por dólar.

El próximo catalizador local clave para Chile es la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo 21 de noviembre. Si ningún candidato recibe más del 50% de los votos, los dos primeros avanzarán a una segunda vuelta programada para el 19 de diciembre.

El sol peruano se fortalecía un 0,55% a 3,9950 por dólar, al alza por tercer día, y registraba un nivel máximo para noviembre.

La moneda amplía las ganancias a pesar de las preocupaciones políticas locales, incluida la renuncia del ministro de Defensa y la solicitud del vicepresidente para que el Congreso cambie el capítulo económico de la Constitución para que el Gobierno pueda revisar la ley de contratos.

El máximo registrado por el sol en octubre de 3,9170 por dólar se considera una resistencia a corto plazo en caso de una mayor apreciación del tipo de cambio.

Los mercados financieros de Colombia están cerrados por un festivo local. Las cotizaciones se reanudan el martes 16 de noviembre.

El mínimo de noviembre en 3.900 pesos por dólar sigue siendo un soporte clave a corto plazo para la divisa colombiana. El viernes, el peso se debilitó hasta un mínimo de 3.896 por dólar y cerró a 3.885,15 por dólar.

(Parte de la información proviene de operadores de divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

Nota Original:Chile, Peru Currencies Advance With EM Peers: Inside Andes

George Lei es un estratega de divisas que escribe para Bloomberg. Las observaciones que hace son suyas y no pretenden ser un consejo de inversión.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.