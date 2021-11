Microsoft sorprende al lanzar multijugador de Halo Infinite

(Bloomberg) -- Microsoft Corp. anunció que “Halo Infinite”, la última edición del videojuego de disparos a alienígenas éxito de ventas de Xbox, estará disponible a partir del 15 de noviembre para juegos multijugador.

La compañía, que celebra el vigésimo aniversario del lanzamiento de la consola Xbox original y el primer juego de Halo, dijo que la primera temporada del modo multijugador del videojuego comenzará el lunes con una versión de prueba pública en computadoras personales y consolas.

El título se retrasó desde el año pasado cuando debía salir a la venta con la nueva generación de consolas Xbox, la Serie X y la Serie S. La versión minorista del juego con modo campaña sale a la venta el 8 de diciembre.

