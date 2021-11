Los precios de la vivienda nueva en China caen por segundo mes consecutivo

La agencia de calificación de riesgos Standard & Poor's (S&P) alertó la semana pasada de un aumento del "riesgo de contagio" en el sector inmobiliario por el impacto de las estas noticias sobre el ánimo de los posibles compradores de viviendas, que parecen optar por la prudencia ante la situación. EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Shanghái (China), 15 nov (EFE).- Los precios de las viviendas nuevas en China registraron en octubre una caída intermensual por segundo mes consecutivo después de que en septiembre experimentasen su primera reducción desde mediados de 2015, según datos oficiales publicados hoy.

Cálculos efectuados por Efe en base al índice de precios publicado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que mide la evolución del coste de la vivienda nueva en 70 importantes ciudades del país, muestran una caída del 0,25 % frente a septiembre.

En el noveno mes del año, el indicador se había contraído un 0,08 % frente a agosto, su primera bajada interanual desde mayo de 2015, época en las que las promotoras atravesaron meses de dificultades, en parte debido a que contaban con un exceso de inventario que les obligó a bajar sus precios.

El estadístico de la ONE Sheng Guoqing reconoció hoy una "ligera caída" intermensual en el precio de la vivienda nueva, que fue más notoria en las ciudades de menor tamaño; de hecho, en las megalópolis de Pekín y Shanghái subieron un 0,6 % y un 0,1 % frente a septiembre, respectivamente.

Por otra parte, los precios de las viviendas de reciente construcción en las 70 ciudades analizadas subieron un 2,84 % si se comparan con los de octubre de 2020.

La comparación intermensual sirve para medir la evolución a más corto plazo de un mercado inmobiliario que, desde septiembre, está sumido en la incertidumbre debido a la difícil posición financiera de algunas promotoras, que tienen su mayor exponente en el endeudado gigante Evergrande, el cual acumula un pasivo superior a los 300.000 millones de dólares y ya se ha encontrado varias veces al borde del impago en las últimas semanas.

Otras compañías del sector como Sinic o Modern Land sí que han llegado a incumplir oficialmente con sus obligaciones financieras.

La agencia de calificación de riesgos Standard & Poor's (S&P) alertó la semana pasada de un aumento del "riesgo de contagio" en el sector inmobiliario por el impacto de las estas noticias sobre el ánimo de los posibles compradores de viviendas, que parecen optar por la prudencia ante la situación.

En una línea similar, un informe de Moody's advirtió a principios de este mes que las ventas inmobiliarias en China mantendrán su debilidad a lo largo de los próximos seis o doce meses debido a las restricciones al acceso a la financiación para las promotoras más endeudadas.

Las autoridades chinas impusieron el año pasado las conocidas como "tres líneas rojas", que dificultan el acceso a préstamos bancarios a las inmobiliarias que acumulen un pasivo excesivo, excedan ciertos niveles de apalancamiento o no dispongan de liquidez suficiente para hacer frente a las deudas a corto plazo.

Las restricciones a la financiación han supuesto que promotoras que, como Evergrande, se habían apoyado en agresivas políticas de apalancamiento -es decir, invirtiendo grandes cantidades de dinero prestado para financiar su crecimiento- se hayan visto en problemas para hacer frente a sus obligaciones.

Los problemas del sector inmobiliario fueron uno de los lastres para la economía nacional en el tercer trimestre, con el PIB confirmando su ralentización al crecer un 4,9 % interanual, uno de los ritmos más bajos de las últimas décadas.