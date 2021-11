Ljubicic: “Federer se perderá probablemente Australia”

Roger Federer, en una imagen de archivo. EFE/EPA/YOAN VALAT

Melbourne (Australia), 15 nov (EFE).- El croata Ivan Ljubicic admitió que será muy difícil que su pupilo y campeón de veinte grandes Roger Federer llegue a la primera gran cita del año en Melbourne Park como consecuencia de la tercera intervención quirúrgica a la que se sometió en dieciocho meses.

“Volveremos a verle en acción el año que viene pero no sé exactamente cuándo. Está llevando a cabo una rehabilitación. Se está recuperando lentamente y no tiene ninguna prisa”, apuntó el croata en una entrevista concedida a Sky.

El maestro suizo podría perderse por segundo año consecutivo el Abierto de Australia y no se cumplirían los deseos de la organización del ‘major aussie’ de reunir a los tres grandes contendientes por convertirse en el tenista más laureado de todos los tiempos, después de que el serbio Novak Djokovic igualara en el pasado Wimbledon la marca del suizo y el español Rafael Nadal con veinte grandes.

La presencia del jugador de Belgrado, quien continúa sin revelar si se ha vacunado contra la Covid-19, también es una incógnita después de que algunas autoridades políticas del estado de Victoria (Australia) explicaran que sin vacunación la entrada al país no está asegurada.

El mejor posicionado del ‘Big 3’ para disputar el primer Grand Slam de la temporada es Nadal después de que anunciara que sus planes de recuperación han cumplido los pasos marcados y que por lo tanto tiene previsto disputar a final de año el torneo de exhibición en Abu Dabi para prepararse para la gira australiana.

El balear se mantiene apartado de la competición desde su derrota en Washington a principios de agosto ante el sudafricano Lloyd Harris como consecuencia de su lesión crónica en el escafoides del pie izquierdo.