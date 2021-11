LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 12PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Lunes 15 de noviembre de 2021

PRIMERA PLANA

CAR-GEN CUBA

LA HABANA - Mientras Cuba se prepara para reabrir aeropuertos, hoteles, comercios y que la mitad restante de la población estudiantil retome las clases presenciales después de 20 meses de restricciones por el COVID-19, crece la expectativa sobre el alcance de la marcha opositora convocada por un artista y un grupo de jóvenes activistas. Por Andrea Rodríguez. 620 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO. Editores: se actualizará.

-ESPAÑA-CUBA: España califica de “inaceptable” decisión de Cuba de revocar credenciales a corresponsales.

AMN-GEN EEUU CHINA

WASHINGTON - El presidente estadounidense Joe Biden se reunirá por videoconferencia con el líder chino Xi Jinping en medio de grandes tensiones entre las dos potencias. Por Aamer Madhani. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO. Editores: se actualizará.

AMN-GEN EEUU ASALTO AL CAPITOLIO

WASHINGTON - Steve Bannon, estrecho aliado del expresidente Donald Trump, se entrega a las autoridades federales acusado de desacato judicial tras negarse a comparecer ante la comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero. Por Michael Balsamo y Mary Clare Jalonick. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-INM POLONIA-BIELORRUSIA

BRUSELAS - La Unión Europea aumenta la presión sobre Bielorrusia al acordar imponer sanciones a las aerolíneas acusadas de ayudar al presidente Alexander Lukashenko a lanzar un “ataque híbrido” contra el bloque con el uso de migrantes, en un momento en que aumentan las tensiones en la frontera polaca. Por Lorne Cook. 420 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMN-GEN MÉXICO-ONU DESAPARECIDOS

CIUDAD DE MÉXICO - La primera visita a México del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada alienta las esperanzas de los grupos de familiares y organizaciones humanitarias que apuestan a que los expertos internacionales den una guía a las autoridades para atender una crisis que ha dejado más de 94.000 desaparecidos. Por Fabiola Sánchez. 915 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

AMS-GEN ARGENTINA-ELECCIONES LEGISLATIVAS

BUENOS AIRES - Luego de la derrota oficialista en las elecciones legislativas, el gobierno de Alberto Fernández afronta el desafío de tender puentes de diálogo con una combativa oposición en el Parlamento para estabilizar la economía argentina y alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar su deuda. AP Foto.

AMC-GEN GUATEMALA-MARTINELLI

CIUDAD DE GUATEMALA - Guatemala extradita a Estados Unidos a Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli, preso en el país desde el año pasado y a quien autoridades estadounidenses pretenden juzgar por supuesto lavado de dinero vinculado con la constructora brasileña Odebrecht. Por Sonia Pérez D. 230 palabras. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN EEUU-VENEZUELA-SAAB

MIAMI - El empresario colombiano Alex Saab, acusado de haber lavado cientos de millones de dólares provenientes de negocios corruptos con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, se declara inocente en un caso judicial que ha tensado aún más las relaciones entre Estados Unidos y la nación sudamericana. Por Gisela Salomon. 704 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-POL EEUU O’ROURKE CANDIDATURA

AUSTIN, Texas - Beto O’Rourke, quien fue precandidato demócrata para la presidencia en 2020, anuncia que se postulará como candidato para gobernador de Texas. Por Paul J. Weber. 200 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN BIDEN-INDÍGENAS

WASHINGTON - El presidente Joe Biden firmará una orden ejecutiva para mejorar la seguridad pública y justicia de los indígenas estadounidenses durante la primera cumbre de naciones tribales desde 2016. Por Darlene Superville. 360 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN EEUU-MILITARES-POBREZA

SAN DIEGO - En los niveles más bajos de las poderosas fuerzas armadas de Estados Unidos hay muchos soldados que padecen de inseguridad alimenticia, según bancos de alimentos que sirven a soldados necesitados. Por Ashraf Khalil. 1.100 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN NY-OBSERVATORIO PARA OSADOS

NUEVA YORK - Uno de los rascacielos más altos de Nueva York ofrece a los espíritus aventureros la posibilidad de disfrutar de las vistas de la ciudad a gran altura, casi desde el aire. Los valientes pueden colocarse un arnés y asomarse por el borde del edificio. Ven la ciudad sin paredes, vidrios ni barandas de por medio. Por David R. Martin. 800 palabras. AP Foto.

MUNDO

EUR-GEN GBRETAÑA-EXPLOSIÓN

LONDRES - El gobierno del Reino Unido eleva el nivel de terrorismo a severo, lo que implica que es muy alta la probabilidad de un ataque, luego de la explosión de un taxi afuera de un hospital en Liverpool en la que murió un hombre. Por Jill Lawless. 470 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-INM GRECIA-CONDENAS POR CONTRABANDO

CHIOS, Grecia - Conducían lanchas que transportaban migrantes deseosos de llegar a Europa, fueron condenados a entre 50 y 142 años de cárcel. Hay quienes dicen que Grecia y otros países apelan a sentencias largas para quienes colaboren con migrantes en un esfuerzo por frenar los pedidos de asilo. Por Elena Becatoros. 1.260 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-FUT MUNDIAL ARGENTINA-BRASIL

BUENOS AIRES - Argentina recibe a su clásico rival Brasil con ansias de una victoria que, con el guiño de otros resultados, le permita clasificarse al mundial de Qatar 2022. Además de los tres puntos, necesita que Colombia, Uruguay y Chile no ganen sus respectivos compromisos. La Canarinha ya está clasificada, pero busca desquitarse de la derrota sufrida en la final de la última Copa América. Por Débora Rey. 650 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-TEN ATP-FINALES

TURÍN, Italia - Novak Djokovic debuta con el pie derecho en la Copa Masters de la ATP, imponiéndose 7-6 (4), 6-2 ante Casper Ruud, la sexta victoria al hilo del astro serbio tras una larga pausa en la gira. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-MUS MANA

CIUDAD DE MÉXICO - Maná vuelve a su segundo hogar con una residencia de conciertos en The Forum de Los Ángeles. La banda, que ya ostenta el récord de más conciertos en un año en ese recinto, no está enfocada en conseguir una marca sino en el reto creativo que implicará hacer conciertos únicos por un largo periodo pues las fechas se irán sumando hasta que el público lo pida. Alex González charló con The Associated Press sobre esta etapa irrepetible para la agrupación mexicana, así como de los ejemplos a seguir en sus 35 años de carrera. Por Berenice Bautista. 900 palabras. AP Foto.

ESP-MUS DRACO ROSA

CIUDAD DE MÉXICO - Draco Rosa está feliz de realizar un disco que ayude a sanar y meditar a la gente con “Sound Healing 1:11”, un álbum creado durante la pandemia con sonidos naturales de aves, ríos y mares. El músico boricua charla sobre este disco en el que comienza una nueva etapa en su carrera y la forma en la que le gustaría continuar presentándose ante el público. Por Berenice Bautista. 800 palabras. AP Foto.

