Latinoamérica.- C. Tangana llevará 'El madrileño' de gira por España, Latinoamérica y Reino Unido en 2022

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)



C. Tangana ha anunciado la gira 'Sin cantar ni afinar Tour' con la que presentará su último disco 'El madrileño' en doce fechas por España, Latinoamérica y Reino Unido a lo largo de 2022.



En un comunicado de The Project este lunes, el artista ha detallado que los conciertos empezarán en el Bizkaia Arena de Bilbao el 29 de enero; el 5 de febrero recalará en el Martín Carpena de Málaga; y el 18 de febrero actuará en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza.



Después, la gira le llevará el 19 de febrero al Palau Sant Jordi de Barcelona --después de cancelar su doble actuación en el Primavera Sound 2022 de la Ciudad Condal--; el 26 de febrero al Coliseum de A Coruña y el 5 de marzo en el Wizink Center de Madrid.



La parte internacional del 'tour' tendrá paradas festivales latinoamericanos como el 'Isle of Light' en Santo Domingo (República Dominicana) el 12 de marzo; el 18 de marzo en el 'Lollapalooza' de Buenos Aires (Argentina); el 20 de marzo en el 'Vive latino' de Ciudad de México; y el 26 de marzo en el 'Estéreo pícnic' de Bogotá (Colombia); el 1 de abril en Monterrey (México).



Finalmente tocará en el O2 Shepherd's Bush Empire de Londres (Reino Unido), cuyas entradas se ponen a la venta mañana martes, igual que para todas las fechas españolas.