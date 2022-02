Latinoamérica.- Buen balance de los 'Encuentros' entre Festival de Huelva y Fiacine para impulsar la producción iberoamericana

15-11-2021 Encuentro entre el Festival de Huelva y Fiacine. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA HUELVA CULTURA FESTIVAL DE HUELVA.



HUELVA, 15 (EUROPA PRESS)



La 47 edición del Festival de Huelva ha servido este lunes de marco para hacer balance del ciclo 'Encuentros' que la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (Fiacine) y el certamen onubense han desarrollado a lo largo de este año con el objetivo principal de fomentar la promoción y máxima visualización de la cinematografía iberoamericana.



Los encargados de hacer balance han sido María Luisa Oliveira, coordinadora de Fiacine en España, Azucena Rodríguez, representante de la presidencia de Fiacine, y Manuel H. Martín, director del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. Todos han asegurado que la experiencia, que ha permitido abrir "una ventana" para conectar a los creadores iberoamericanos, arroja un balance positivo que invita a prolongarla.



Los encuentros realizados en el marco de esta colaboración --por los que han pasado nombres de la industria cinematográfica iberoamericana como Juan Antonio Bayona, Maite Alberdi, Marcelo Martinessi, Víctor Gaviria, Mónica Lozano o María Mercedes Coroy--, están en la línea con la que trabaja Fiacine, entidad que aúna a las academias cinematográficas de 13 países de Iberoamérica.



En este sentido, María Luisa Oliveira ha asegurado que "es importante crear sinergias" entre los creadores de los países que comparten una misma lengua porque la colaboración contribuye a la promoción y la difusión del cine iberoamericano. Era "lógico", ha afirmado Oliveira, "que Huelva fuera la ventana natural de esta sinergia".



De la mano de la Federación Iberoamericana de Academias de Cine (Fiacine), llega también al Festival de Huelva el ciclo 'Fiacine: Mujeres en corto', con el objetivo de visibilizar el trabajo de mujeres cineastas de once países de la región. Los cortometrajes de Fiacine se proyectan este lunes y este martes en dos bloques y la entrada será gratuita hasta completar aforo.



'Fiacine: Mujeres en corto' incluye los títulos: 'Pequeña', de Paula Morel y Paula Manzone (Argentina); 'O orfão', de Carolina Markowicz (Brasil); 'Héctor', de Victoria Giesen Carvajal (Chile); 'Zapatillas', de Mónica Juanita Hernández Duquino (Colombia); 'Crisálida', de Julia Silva (Ecuador); 'Nuestra vida como niños refugiados en Europa', de Silvia Venegas (España); 'Iyonel', de Cleida Cholotio (Guatemala); 'Arcángel', de Ángeles Cruz (México); 'Mi primo Mateo', de Sofía Villagra (Paraguay); 'Tio Tomás, a contabibilidade dos dias', de Regina Pessoa (Portugal); y '¿Qué hago yo aquí?, de Marialejandra Martín (Venezuela).



ENCUENTROS DE AUTOR



El Festival de Huelva ha acogido también este lunes la celebración de los 'Encuentros de Autor Fundación SGAE'. Los directores de cine Paco Baños y Jesús Ponce han participado en este debate, en el que se han abordado muchas cuestiones que permiten hacerse una idea de las principales inquietudes que afectan a los creadores audiovisuales.



Los directores han comenzado este debate analizando a quién corresponde la autoría de un proyecto audiovisual. Ponce ha señalado que, en sus trabajos, "la autoría es coral" porque en el cine participan muchos departamentos y "todos pesan mucho". En este sentido, Baños ha asegurado que "no se puede llevar un trabajo a cabo si no están todos los departamentos trabajando al unísono".



En el debate se han tratado otras muchas cuestiones, como la duración y el proceso de elaboración del guión o las necesidades de los guionistas para realizar su trabajo.