Lasarte: "Dependemos de nosotros mismos, pero queda mucho camino por delante"

Santiago de Chile, 15 nov (EFE).- El seleccionador de Chile, Martín Lasarte, destacó este lunes en conferencia de prensa que el equipo haya logrado depender se sí mismo para clasificarse al Mundial de Catar 2022 tras ganar sus últimos tres partidos, pero se mostró cauto y apuntó que aún quedan muchos puntos por jugar.

"No hay nada conseguido. Lo único que hemos hecho es conseguir levantar cabeza, empujar un poquito para abajo a otros y lógicamente tener la ilusión de que sea posible, porque hoy prácticamente dependemos de nosotros, pero queda mucho camino por delante", expresó.

La Roja, que tuvo un mal comienzo de clasificatorias y llegó a ver como se alejaba la clasificación, enlazó una racha positiva que la ha dejado bien posicionada en el cuarto lugar de la tabla, pero con el mismo puntaje que Colombia (quinta) y Uruguay (sexto), aunque aventajado por diferencia de goles.

Este martes, recibirá a una selección ecuatoriana que le antecede en la clasificación por cuatro puntos, un partido que se presume clave para el devenir de ambas selecciones.

"Ellos tienen un puntaje que de mediar un resultado los pone muy cerca. Y a nosotros nos pondría en una situación más auspiciosa. Es lo que tiene la eliminatoria, partido a partido todo se modifica. Estamos optimistas", expresó Lasarte.

El técnico agregó que Ecuador "es un equipo difícil, con las características distintas a las que a las que enfrentamos el otro día frente a Paraguay (su último rival, al que superó por 0-1).

"Así que debemos tomar algunos recaudos, tratar de buscar algunas alternativas también para intentar hacer daño", comentó.

Lasarte también señaló la importancia de no poder contar con jugadores como el defensa Enzo Roco y el delantero Ben Brereton, por acumulación de tarjetas amarillas, así como las ya conocidas por lesión del volante Charles Aránguiz y el delantero Luis Jiménez.

Respecto al estado de otros de sus jugadores, comentó que el volante Erick Pulgar viene trabajando bien y recuperándose de su esguince de tobillo, pero que no se sabrá hasta el último momento si podrá jugar, mientras que el central Gary Medel estaría recuperado de su problema muscular en una pierna.

Chile recibirá a Ecuador este martes en el estadio San Carlos de Apoquindo de Santiago a las 21.15 horas (00.15 GMT del miércoles).