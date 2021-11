Las últimas 5 fotos de Alejandro Fernández que arrasan en su cuenta de Instagram

Alejandro Fernández (@alexoficial) realizó en su perfil de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 308.257 de interacciones entre sus followers.

Me lo dijo tu abuelo y yo te lo repito a ti: “Mi vida es tu vida, Amor de los dos.” No podría sentirme más orgulloso de la persona en la que te has convertido, ni más feliz por el increíble padre que Mía tendrá. Feliz cumpleaños m’ijo @alexfernandez.g! Que la vida te siga llenando de bendiciones, salud y amor! Te amo! ♥️





No eres lo que logras, eres lo que superas ! 😎🤙🏽





Todos somos reemplazables, pero irrepetibles y es justo ahí la pequeña diferencia😎🤙🏽





¡Siempre en mi corazón, Torreón! 🙏🏻♥️ ¡Gracias por el cariño para #AFHechoEnMexico! El #MXTour2021AF sigue su camino y llega HOY a @tecatepalnorte ! ¿Quién canta hoy con este Caballero? 📸: @the_bgarcia





¡Buenos días, mi gente! ¿Nos vemos este fin de semana en el #MXTour2021AF o qué?🇲🇽🔥#AFHechoEnMexico 💥 Nov 12 - Torreón, Coah. ( Coliseo Centenario ) (LOS VEO AL RATO!) 💥 Nov 13 - Monterrey, N.L. ( Tecate Pal’ Norte ) 💥 Nov 14 - León, Gto. ( Festival Int. Globo ) BOLETOS disponibles en el LINK de STORIES! ↖️ 📸: @the_bgarcia

Alejandro Fernández Abarca (Guadalajara, Jalisco; 24 de abril de 1971) es un cantante mexicano de música regional mexicana y pop latino, hijo del cantante ranchero Vicente Fernández. En un principio se especializó en formas tradicionales de música regional mexicana​ como mariachi. Posteriormente se ha diversificado hacia el pop latino con toques urbanos, la balada y los boleros.

Nació en Guadalajara, Jalisco el 24 de abril de 1971. Crece en el seno de una familia tradicionalmente unida. Tiene dos hermanos mayores Vicente Jr. y Gerardo y una hermana Alejandra. Además de su inclinación musical por herencia y por vocación, Fernández sintió también la necesidad de ampliar su formación personal y, tras los estudios primarios y secundarios, ingresó en la Universidad del Valle de Atemajac para estudiar Arquitectura.

Posee una sólida carrera discográfica y ha sido acreedor a dos Grammy Latinos y seis Premios Billboard. Ha logrado vender alrededor del mundo aproximadamente 15 millones de álbumes.

Es conocido por todo el público y la prensa como «El Potrillo», apodo que le viene debido a que el rancho de su padre es denominado «Los Tres Potrillos» en honor a sus tres hijos varones.Como empresario, a Fernández se le atribuye la propiedad del centro comercial Unicenter en Guadalajara, donde hay diferentes tipos de negocios y que genera empleo a más de 170 personas.

También participó con su familia en la construcción del «Lienzo Charro y Centro de Espectáculo Don Vicente Fernández Gómez», mejor conocido como la Arena VFG, el más grande lienzo de toda América con una capacidad para 11.000 personas. Básicamente, dedicado a espectáculos masivos y eventualmente competiciones de charrería.