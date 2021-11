La polaca Swiatek vence a la española Badosa y le quinta el invicto

La tenista polaca Iga Swiatek en acción ante la española Paula Badosa, hoy, durante un partido de singles del torneo AKRON WTA Finals, en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

Guadalajara (México), 15 nov (EFE).- La polaca Iga Swiatek, novena del ránking mundial, derrotó este lunes por 6-4, 6-4 a la española Paula Badosa y le quitó el invicto en la WTA finals, en un partido que no modificó la tabla de posiciones.

Badosa, asegurada en semifinales como líder del grupo Chichen Itza, quebró el servicio de Iga en el tercer juego, pero la polaca hizo lo mismo en el cuarto y provocó un 2-2.

Con más de 71 por ciento de puntos ganados con su primer servicio, Swiatek defendió bien, fue de menos a más con buenos disparos desde el fondo de la cancha y rompió el saque de la hispana en el duodécimo 'game' para ganar por 6-4.

El segundo set fue parecido; Paula se puso delante con un rompimiento, pero Iga mantuvo la calma y quebró para el 4-4, después de lo cual mostró más efectividad en el saque, volvió a mostrar buen rendimiento con su primer servicio y con un rompimiento, otra vez en el juego 12, ganó.

"Me propuse jugar diferente, más atrasada ante una gran jugadora que le pega duro a la pelota; ha sido un torneo difícil y me voy contenta de haber enfrentado a las mejores", dijo Iga, de 20 años, quien llegó eliminada al duelo después de haber perdido con la griega María Sakkari y la bielorrusa Aryna Sabalenka.

A pesar de la derrota, Badosa, décima raqueta del mundo, terminará en el primer lugar y este martes enfrentará en semifinales a su compatriota Garbiñe Muguruza, segundo lugar del otro grupo.

El último boleto disponible para la fase de las cuatro mejores será para la vencedora entre Sakkari y Sabalenka, que se enfrentarán más tarde. La ganadora enfrentará este martes a la estonia Annet Kontaveit, líder del grupo Teotihuacán.

La WTA Finals transcurre en Guadalajara, en pista rápida con una bolsa de premios de cinco millones de dólares.

Para las jugadoras el gran reto ha sido jugar a 1.566 metros de altitud sobre el nivel del mar, lo cual hace volar más la pelota.