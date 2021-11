Juicio a Maxwell por delitos sexuales, dos años después de la muerte de Epstein

Esta semana empieza la selección del jurado que juzgará a Ghislaine Maxwell, 15 meses después de que la millonaria británica fuera acusada de reclutar menores para el fallecido financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

La hija del que fuera magnate de la prensa británica Robert Maxwell se enfrenta a cadena perpetua por tráfico de menores para Epstein, quien se suicidó en la cárcel hace dos años.

Tras la muerte de Epstein, un multimillonario amigo de celebridades como el príncipe británico Andrés, la acusación se comprometió a perseguir a los que le ayudaron, lo que llevó a la detención de Maxwell en julio de 2020.

Desde entonces, se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, donde se ha quejado constantemente de condiciones insalubres e inhumanas.

"Me han asaltado y abusado durante cerca de un año y medio", según declaraciones publicadas por el diario Mail on Sunday este domingo, en las que agrega que los guardias la despiertan constantemente y proyectan potentes luces en sus ojos.

"Estoy débil y frágil. No tengo fuerzas. Estoy cansada. No tengo calzado que me valga. Me dan comida podrida. Una manzana tenía gusanos. No me permiten hacer ejercicio", aseguró esta mujer de 59 años.

Cuatro mujeres que se mantienen en el anonimato la han sentado en el banquillo por delitos ocurridos entre 1994 y 2004. Dos de ellas tenían entre 14 y 15 años en la época en que fueron abusadas.

La selección de los 12 miembros del jurado que juzgarán a Maxwell se inicia este martes, mientras que el juicio empezará el 29 de noviembre en un tribunal federal de Manhattan. Se prevé que se prolongue en torno a seis semanas.

Maxwell se ha declarado no culpable de los seis cargos que le imputan, entre ellos el de tráfico de menores, y si se confirma su culpabilidad en todos ellos podría pasar 80 años en la cárcel.

La acusación asegura que Maxwell se ganaba la confianza de las jóvenes llevándolas de compras o al teatro, y después las persuadía para que le dieran masajes a Epstein desnudas en alguna de sus residencias, antes de mantener relaciones sexuales con él a cambio de dinero.

Los abogados del gobierno estadounidense aseguran que Maxwell participó a veces en los supuestos abusos tanto en su casa de Londres como en las viviendas que tenía Epstein en Manhattan, Palm Beach y Nuevo México.

Epstein murió a los 66 años en una cárcel de Manhattan en agosto de 2019 mientras esperaba un juicio por las alegaciones de tráfico sexual de menores, en lo que las autoridades de Nueva York consideraron un suicidio.

- Perjurio -

Nacida en Francia, Maxwell también ha sido acusada doblemente de perjurio, lo que será juzgado después del caso por delitos sexuales.

Las acusaciones de perjurio están relacionadas con un testimonio que dio en 2016 en un caso por difamación que inició contra ella Virginia Giuffre, supuesta víctima y una de las principales detractoras de Epstein.

Giuffre alega que Epstein la solía prestar para mantener relaciones sexuales con poderosos amigos, como el príncipe Andrés.

Maxwell, una vieja amiga de Andrés, se lo presentó a Epstein.

Giuffre ha denunciado al también Duque de York en Nueva York, alegando que mantuvo relaciones sexuales con ella hace más de 20 años cuando tenía 17 y era menor, según la ley estadounidense.

Se prevé que este caso sea juzgado ante un jurado a finales de 2022.

Andrés, el segundo hijo de la reina Isabel II, no ha sido acusado criminalmente y ha refutado dichas acusaciones.

Giuffre, que ahora tiene 38 años, no forma parte del caso actual contra Maxwell.

La acusación la han realizado cuatro mujeres, que son presentadas como víctimas menores 1, 2, 3 y 4.

- Acuerdo -

Se espera que las cuatro declaren que Maxwell operaba una red de jovencitas llevadas a otros estados para proporcionar servicios sexuales a Epstein por los que recibían cientos de dólares.

La defensa arguye que Maxwell solo será juzgada porque Epstein escapó a la justicia y espera atacar la memoria de las denunciantes por casos que ocurrieron hace décadas.

Epstein fue declarado culpable en Florida en 2008 por pagar a jóvenes por masajes, pero pasó solo 13 meses en la cárcel tras un acuerdo secreto con el entonces fiscal del estado.

Su suicidio privó a docenas de denunciantes de verle sentado en el banquillo de la justicia y propició innumerables teorías conspiratorias, incluida la de que fue asesinado para proteger a poderosos amigos.

A Maxwell le han denegado libertad bajo fianza en seis ocasiones desde su detención, al considerar que existe el riesgo de que huya del país.

Es poco probable que declare en el juicio.

