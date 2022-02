Fútbol/Mundial.- Sudáfrica pide a la FIFA repetir su partido ante Ghana por "decisiones arbitrales cuestionables"

BERLÍN, 15 (STATS Perform/dpa/EP)



La Federación de Fútbol de Sudáfrica ha elevado una queja ante la FIFA pidiendo repetir su partido ante Ghana, que se saldó con derrota por 1-0 y que le costó a su selección la eliminación en la carrera por estar en el Mundial de Catar del año que viene, por haber percibido "decisiones cuestionables" de los árbitros.



Los 'Bafana Bafana' necesitaban un punto este domingo ante su rival para lograr el pase para la ronda final en la clasificación de África para la Copa del Mundo, pero cayó por un penalti anotado por Andrew Ayew y finalmente quedaron eliminados por tener un menor número de goles anotados que los ghaneses, con los que acabaron empatados a puntos y en diferencia de goles.



Sin embargo, el director ejecutivo de la SAFA, Tebogo Motlanthe, advirtió que varias decisiones arbitrales, incluida la del penalti, fueron siempre en contra de su selección. "Los árbitros han decidido el partido, lo que se supone que no debe ser", apunto en un comunicado en la cuenta oficial de 'Twitter' del organismo.



"Vamos a presentar un escrito tanto a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) como a la FIFA, en primer lugar para que se investigue cómo se dirigió el partido y en segundo para apelar algunas de estas decisiones. Ya informamos al delegado del partido de que presentaremos una queja formal", añadió.



El dirigente recalcó que están "muy desanimados" por estas acciones. "No podemos permitir que destruyan a los jugadores y cuando tengamos la oportunidad de apelar, lo haremos. Nos sentimos muy robados porque no es sólo un incidente aislado con el penalti. Hay muchas decisiones cuestionables por parte de los árbitros y contrataremos a un experto para analizar otros incidentes para que podamos presentar un caso sólido", subrayó.



Hay que recordar que hay un precedente en el que puede apoyarse Sudáfrica, ya que vio como su victoria en la clasificación para el Mundial de Rusia de 2018 ante Senegal fue eliminada después de que un árbitro fuera declarado culpable de manipular el partido.



"Por supuesto que estamos viendo el precedente por el cual la FIFA nos ordenó volver a jugar a Senegal y creemos que si hay que hacer justicia, se debe tomar la misma decisión contra este partido ante Ghana", sentenció Motlanthe.