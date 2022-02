21-10-2021 Fútbol.- Dani Alves será presentado este miércoles en el Camp Nou. El nuevo jugador del FC Barcelona Dani Alves será presentado este miércoles en el Camp Nou, en un acto abierto a los aficionados que quieran brindarle una nueva bienvenida a la que fue su casa al lateral brasileño, que no podrá debutar hasta enero. DEPORTES FCB



El nuevo jugador del FC Barcelona Dani Alves será presentado este miércoles en el Camp Nou, en un acto abierto a los aficionados que quieran brindarle una nueva bienvenida a la que fue su casa al lateral brasileño, que no podrá debutar hasta enero.



Según anunció el club blaugrana, el regreso de Dani Alves al que fue su club en una primera etapa entre 2008 y 2016 empezará este miércoles 17 de noviembre a partir de las 14.00 horas, con una presentación con público en el césped del Camp Nou y una posterior rueda de prensa en el Auditori 1899.



A las 12.30 horas se abrirán las puertas del Camp Nou y a las 14.00 horas empezará la presentación de Alves como, de nuevo, jugador 'culer'. Será un acto público similar al de la presentación de Xavi Hernández como primer entrenador.



Posteriormente, a partir de las 15.00 horas, tendrá lugar la rueda de prensa de Dani Alves como nuevo jugador del FC Barcelona en el Auditori 1899 ante los medios de comunicación que siguen la actualidad blaugrana.



Los socios y aficionados que quieran asistir a la presentación de Dani Alves, que no podrá ser inscrito hasta el mercado de invierno y no debutará hasta enero pese a entrenar desde esta semana a las órdenes de su excompañero Xavi Hernández, pueden conseguir a partir de este lunes sus entradas, hasta un máximo de 6 por persona.