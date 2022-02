España.-Economía/Finanzas.- BBVA lanza una OPA por el 50,15% restante de su filial en Turquía por 2.249 millones

01-01-1970 Edificio La Vela de BBVA. Ciudad BBVA, sede del banco en Madrid. ECONOMIA EMPRESAS BBVA



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El consejo de administración de BBVA ha acordado lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria sobre el 50,15% que no posee de Garanti BBVA a un precio de 12,20 liras turcas por acción, una vez se reciban las autorizaciones regulatorias necesarias.



La cuantía máxima total que pagará BBVA es de 25.697 millones de liras turcas (equivalente a aproximadamente 2.249 millones de euros), en efectivo, en el caso de que todos los accionistas de Garanti BBVA vendan sus acciones.



En concreto, dicha contraprestación supone una prima del 34% sobre el precio medio ponderado por volumen de los últimos 6 meses; del 24% sobre el del último mes; y del 15% sobre la última cotización del 12 de noviembre, según ha informado el banco.



"Esta operación es una magnífica oportunidad para invertir en nuestra filial en Turquía y generar valor para nuestros accionistas", ha señalado el presidente del grupo, Carlos Torres Vila. "Además el precio es muy atractivo para los accionistas minoritarios de Garanti BBVA", ha añadido.



Asumiendo una aceptación total de la oferta por parte de los accionistas de Garanti BBVA, y considerando el beneficio estimado por los analistas para el Grupo y la filial, la operación incrementaría el beneficio por acción de BBVA de 2022 en un 13,7% y el valor contable tangible por acción a septiembre de 2021 en un 2,3%.



Por otra parte, el impacto máximo esperado en el ratio de capital CET del Grupo a septiembre de 2021 sería muy limitado (-46 puntos básicos).



La oferta no está condicionada y BBVA aceptará cualquier nivel de participación. En el supuesto de que no acudan todos los accionistas pero que tras esta operación BBVA supere el 50% de participación, el banco podría incrementar su participación sin tener que lanzar otra opa.



El inicio de esta OPA voluntaria está sujeto a las autorizaciones regulatorias pertinentes. BBVA estima que la operación se cerrará en el primer trimestre de 2022.