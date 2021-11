Empresario venezolano investigado en EE.UU. dice que buscan usar pruebas falsas

Fotografía de archivo de la vista general de la fachada del canal de televisión Globovision de Venezuela. EFE/Miguel Gutiérrez

Caracas, 14 nov (EFE).- El presidente del canal televisivo venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, investigado en EE.UU. por corrupción, dijo este domingo que ese país busca usar "pruebas falsas" para vincularlo nuevamente con la extesorera de Venezuela Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez, acusados de lavado de dinero.

"Quiero alertar que con pruebas falsas los EE.UU. pretenden, una vez más, vincularme con Claudia Díaz y Adrian Velásquez, utilizando dos operaciones bancarias que de ninguna manera nos relacionan", dijo en Twitter Gorrín, quien fue sancionado por Washington en 2019 tras ser acusado de participar en una red de corrupción junto a los dos venezolanos mencionados anteriormente.

Gorrín publicó fotografías de dos supuestas operaciones bancarias que, según él, busca usar la Fiscalía de EEUU para acusarle nuevamente de estar vinculado a Díaz y a Velásquez y que, asegura, no los relacionan.

Se trata de dos transferencias realizadas desde Suiza a Estados Unidos en 2013 por montos de 281.051 dólares y 4.000.000 millones de dólares.

Según dijo, el primer monto fue transferido para "la adquisición de una lancha de uso personal que fue importada y nacionalizada en Venezuela" y mostró imágenes de documentos de adquisición.

La segunda se trata de una "operación permuta" que hizo a "la empresa Patric Love Holdings INC, empresa de moda de la española María Torres Millan de quien recibí la cantidad al cambio en bolívares (la moneda venezolana)".

"En ese momento las operaciones en el mercado cambiario se sustentaban mediante la figura de un pagaré", indicó.

El empresario agregó que con "esta información" se "demuestra que la Fiscalía americana no solo impulsa una narrativa motivada por intereses políticos sino que lo hace sin elementos probatorios de ningún tipo".

Según Estados Unidos, Gorrín y el matrimonio Velásquez-Díaz participaron en una estratagema corrupta en relación con el cambio de moneda extranjera efectuado para el gobierno venezolano entre 2008 y 2017.

Las autoridades sospechan que Gorrín pagó cientos de millones de dólares en sobornos para asegurarse el derecho de participar en transacciones de cambio de moneda extranjera, que le reportaron ganancias de cientos de millones de dólares.

En medio de este caso, el matrimonio Velásquez-Díaz fue detenido en España, país que ha dado luz verde para extraditarlos EE.UU.