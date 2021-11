El Salvador suma 157 nuevos contagios de coronavirus y tres decesos más

Personal sanitario ingresa a una mujer a una unidad especializada para pacientes covid-19, en un hospital de San Salvador (El Salvador), en una fotografía de archivo. EFE/ Rodrigo Sura

San Salvador, 15 nov (EFE).- El Salvador reportó el domingo 157 nuevos casos de la covid-19 y 3 decesos más a causa del virus, con lo que acumula 118.041 contagios confirmados y 3.731 fallecidos, de acuerdo con datos oficiales actualizados este lunes.

Los casos diarios de coronavirus descendieron a menos de 200 en los últimos días en El Salvador tras superar una tercera ola contagios que duró seis meses, según lo indicó recientemente el titular del Ministerio de Salud, Francisco Alabí.

El sitio del Ministerio de Salud covid19.gob.sv, que contiene las únicas cifras oficiales de la pandemia en El Salvador, señala que la baja comenzó el día 10 de noviembre cuando se registraron 201, 194 se contabilizaron el día 11, 178 el 12, 162 el 13 y 157 el 14 del mes en curso.

El 6 de noviembre pasado, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó que el país experimentó una tercer ola de contagios, sin que las autoridades sanitarias lo advirtieran en su momento.

El país centroamericano no registraba cifras menores a 200 contagios diarios desde el 29 de junio pasado, mes en el que comenzó un alza de los casos que los llevó hasta el 341 el 18 de septiembre, la cifra más alta del 2021.

En total, los contagios de la covid-19 llegaron a los 118.041, de los que 101.092 se recuperaron, 3.731 fallecieron y 13.218 se mantiene activos.

Mientras, los casos sospechosos se sitúan en los 7.910.

En El Salvador se continúa con el uso obligatorio de la mascarilla como medidas sanitaria ante la covid-19, aunque no se impone ningún tipo de sanción o multa a las personas que no la portan.