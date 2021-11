El Giro de Italia espera ver a Tadej Pogacar en la edición 2022

Mauro Vegni, director del Giro de Italia, en una imagen de archivo. EFE/EPA/LUCA ZENNARO

Redacción deportes, 15 nov (EFE).- El Giro de Italia espera ver en su edición 2022 a Tadej Pogacar, doble ganador del Tour, lanzándole el reto de hacer el doblete Giro-Tour, algo que desde Chris Froome en 2018 no ha intentado ningún corredor.

Esa es la intención del director del Giro, Mauro Vegni, quien se atrevió a desafiar a Pogacar a intentar ganar el doble del Giro-Tour en 2022, indicando incluso que "una vez logrado dos veces el Tour ya hay poco que demostrar".

Aunque la intención de Pogacar es participar no muy tarde en el Giro de Italia, lo que ha dejado claro hasta el momento es que defenderá su maillot amarillo del Tour en 2022, con la segunda opción de la Vuelta a España en vez de la carrera rosa en caso de que decida finalmente hacer dos grandes.

El británico Chris Froome, 4 veces ganador del Tour, es el último ciclista que intentó ganar Giro y Tour el mismo año, concretamente en 2018. Se llevó la maglia rosa, pero fue tercero en el Tour.

El italiano Marco Pantani fue el último en ganar las dos carreras en la misma temporada, en 1998.

“No creo que ganar el Tour de Francia tres o cuatro veces marque una gran diferencia en la carrera de un corredor. Cuando lo ganas una vez, has demostrado que eres un gran corredor y hay poco más que demostrar ", señaló recientemente Mauro Vegni en La Gazzetta dello Sport.

Según el responsable del Giro, "hoy en día los corredores están mucho más preparados para ganar grandes carreras a una edad temprana, incluso cuando solo tienen 23 años. Es una pena que nadie parezca tener ganas de intentar ganar el doblete del Giro-Tour".