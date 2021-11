El futuro gobierno alemán impondrá restricciones para los no vacunados

Centro de vacunación movil en Duisburg, Alemania. EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Berlín, 15 nov (EFE).- Los tres partidos que negocian la futura coalición de Gobierno en Alemania están de acuerdo en imponer una serie de restricciones para los no vacunados para hacer frente al recrudecimiento de la pandemia en el país, donde las tasas de vacunación son de las más bajas de Europa.

Este acuerdo, según un documento al que han tenido acceso medios alemanes, incluye medidas para la reducción de contactos y la exigencia de tener un certificado de vacunación o un test negativo para subirse a un medio de transporte público.

"La gente que se ha vacunado debe poder seguir participando en la vida pública. Por eso me parece una medida adecuada establecer restricciones de contactos para aquellos que no se han vacunado", dijo el diputado verde, Oliver Krischner, en el programa Morgenmagazin de la televisión pública, sin dar más detalles acerca de este acuerdo.

En Alemania un 67,5 por ciento de la población ha recibido la pauta completa de la vacuna y un 70 por ciento al menos la primera dosis, lo que representa la cuota de vacunación más baja de Europa occidental.

El Partido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y el Partido Liberal (FDP) están en negociaciones para formar una coalición de Gobierno.

Los tres partidos presentaron la pasada semana en el Bundestag un proyecto de ley con diversas medidas que, sin embargo, según muchos críticos no eran suficientes para hacer frente a la situación actual.

Entre los críticos estuvieron también varios ministros de Sanidad regionales que militan en Los Verdes.

Dicho proyecto, en trámite legislativo, incluye el retorno a los test de coronavirus gratuitos, introducía la obligación de estar vacunado o tener un test negativo diario en los lugares de trabajo y mantenía abiertas las posibilidades de que los Gobiernos regionales tomen otras medidas.

Sin embargo, el documento que se ha filtrado ahora va más allá en lo relativo a la reducción de contactos y a las restricciones en el transporte público.

Las cifras de coronavirus siguen al alza en Alemania y la incidencia semanal, según los últimos datos del Instituto Rober Koch (RKI) de virología, ha superado por primera vez desde el comienzo de la pandemia los 300 contagios por 100.000 habitantes.

La incidencia semanal se situó en 303 contagios por 100.000 habitantes frente a los 289 del día anterior y los 201,1 de hace una semana, cuando hace un mes esa incidencia era de 68,7.

En total hubo 23.607 nuevos contagios de coronavirus reportados en las últimas 24 horas frente a los 15.513 de hace una semana. El máximo histórico se registró el jueves pasado con 50.196 nuevos contagios.

En las últimas 24 horas se registraron 43 muertes por coronavirus frente a 33 de hace una semana.

El repunte de la cifras ha hecho que surjan críticas a la decisión de no renovar la declaración de una situación epidémica de alcance nacional después del 25 de noviembre.