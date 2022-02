Ecuador.- Familiares de presos fallecidos en la masacre de en Ecuador esperan a identificar y recuperar los cuerpos

Presos de otras cárceles de Ecuador culminan con su negación de comer en solidaridad con la masacre



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Familiares de los presos fallecidos este sábado en una nueva masacre en Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, en Ecuador, aguardan ante las instalaciones de la Policía Judicial a la espera de que se identifiquen los cuerpos y puedan recuperar los restos de sus allegados.



Por el momento ya se han identificado 34 cuerpos y se han entregado los restos de quince de las, al menos, 68 personas que perdieron la vida en la cárcel más poblada del país durante enfrentamientos entre bandas criminales registrados en la noche del viernes al sábado, y donde además 25 personas más resultaron heridas.



El Gobierno ya anunció que la Secretaría de Derechos Humanos se encargaría de entregar los restos en las próximas horas, aunque el proceso se puede demorar ante la necesidad e que la Fiscalía avale la autopsia y, más tarde, el Registro Civil autorice y verifique la defunción, apunta el diario local 'El Comercio'.



Parte de los ciudadanos desplazados hasta las instalaciones de la Policía Judicial lo hacían buscando los restos de sus familiares, mientras que otros han acudido sin realmente conocer si sus allegados habían fallecido o no, pues no han podido establecer contacto con ellos desde el inicio del ataque.



En este contexto, persona del Ministerio de Salud, Cruz Roja, la Secretaría de Riesgo y otras instituciones ofrecen asistencia psicológica a los familiares de las víctimas que lo requieran.



Mientras, en la Penitenciaría del Litoral cerca de 900 policías y medio millar de militares permanecer en el centro donde hasta el momento no se ha vuelto a registrar ningún enfrentamiento en las últimas horas.



Por su parte, el Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) ha informado de que los presos que se habían negado a comer como muestra de solidaridad con la masacre, ya han culminado con su protesta.



Poco después de conocerse el incidente inicial, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, pidió a las instituciones del Estado, "en especial a la Corte Constitucional", "herramientas constitucionales idóneas para proteger a la población, recobrar el orden en las cárceles y luchar contra las mafias que se lucran del caos".



El Tribunal Constitucional del país, sin embargo, se opuso a la insinuación del mandatario, emitiendo un comunicado en el que "rechaza las declaraciones efectuadas por el Presidente de la República, quien ha hecho un llamado de atención (...), pretendiendo evadir sus propias responsabilidades".



La Penitenciaría del Litoral ya protagonizó otro motín ocurrido a finales de septiembre que dejó un saldo de 120 presos fallecidos producto de enfrentamientos por el liderazgo entre dos bandas de 'narcos', según la versión oficial.



Los enfrentamientos entre bandas rivales son una constante en las cárceles de Ecuador, lo que ha provocado más de 300 muertos en lo que va del año, según informes policiales.