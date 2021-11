Del fútbol informal al avión: Uruguay parte hacia Bolivia

Jugadores de Uruguay, en una fotografía de archivo. EFE/Matilde Campodónico/Pool

Montevideo, 15 nov (EFE).- Después de una sesión matutina de entrenamiento que finalizó con un encuentro de fútbol informal, la selección de Uruguay partió hacia Bolivia para jugar este martes frente al local por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022.

Encabezada por el entrenador, Óscar Washington Tabárez, la delegación celeste abordó un vuelo chárter que llegará a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde el equipo pernoctará.

Antes de eso, los futbolistas se ejercitaron en el Complejo Celeste, ubicado a las afueras de Montevideo y a escasos kilómetros del Aeropuerto Internacional de Carrasco, la principal terminal aérea del país.

Allí, los jugadores de campo llevaron a cabo diferentes trabajos en una de las canchas abiertas, mientras que los guardametas trabajaron por otro lado.

Una vez finalizada la práctica, los celestes disputaron un encuentro de fútbol informal a puerta cerrada, en el que, como ya es habitual, Luis Suárez ocupó una de las porterías, según pudo verse en distintas publicaciones compartidas por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El delantero del Atlético de Madrid, quien fuera una de las figuras de su equipo en el último encuentro en el que la Celeste perdió 0-1 frente a Argentina, aún no tiene confirmada su presencia en el once titular que saltará al campo en el estadio Hernando Siles de La Paz.

Este lunes durante una rueda de prensa, Tabárez habló sobre la importancia del próximo encuentro, aunque aseguró que este no será decisivo para Uruguay.

Además, el 'Maestro' dijo que La Paz es "un reducto difícil" y remarcó que haber ganado allí la última vez "no es garantía suficiente" de que eso vuelva a suceder.

En las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia 2018, la Celeste ganó por 0-2 con anotaciones de Martín Cáceres y Diego Godín, quienes en esta oportunidad volverán a ser titulares.

En este momento, a falta de pocas jornadas para el final, Uruguay se encuentra sexto en la tabla con 16 puntos, los mismos que tienen Chile y Colombia, que se encuentran en la cuarta y la quinta posición, respectivamente, por diferencia de goles.

Más arriba, Brasil alcanzó las 34 unidades y se clasificó al Mundial de Catar, Argentina llegó a 28 y Ecuador a 20.

Los dos primeros disputaron un partido menos, el que suspendieron las autoridades brasileñas en septiembre pasado por la alineación de jugadores argentinos que militan en la Liga inglesa.