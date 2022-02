Cuba.- El PP traslada su apoyo a los medios de comunicación en Cuba tras la retirada de las credenciales al equipo de EFE

10-11-2021 El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos (i), conversa con el líder del PP, Pablo Casado, en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 10 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). Durante el pleno, el presidente del Gobierno va a informar sobre la Cumbre UE-Balcanes Occidentales celebrada el 6 de octubre y del Consejo Europeo de los días 21 y 22 de octubre de 2021. Asimismo, la entrada en vigor de la reforma del impuesto de plusvalía municipal y la propuesta del PP para suprimir de los Presupuestos Generales del Estado subidas de impuestos y cotizaciones también ocupan un espacio en esta sesión, marcada por ser la primera desde el mes de junio donde el presidente del Gobierno ha realizado un debate monográfico. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha trasladado este lunes todo el apoyo del partido a los medios de comunicación en Cuba y en cualquier otro lugar, en referencia a la retirada de las credenciales al equipo de la Agencia EFE.



En una rueda de prensa en la sede de los 'populares' después de la reunión del comité de dirección del partido que ha presidido Pablo Casado, Pablo Montesinos ha trasladado todo el "apoyo y respaldo a los compañeros" del medio de comunicación español y ha recordado que hace unas semanas era otra compañera del diario ABC "la encarcelada".



En este contexto, el 'popular' ha enviado un mensaje de apoyo a los opositores y disidentes de Cuba y espera que ese apoyo "diáfano" a los disidentes cubanos también lo haga el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "y que diga que es una dictadura, que es lo que es".



El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha dicho este lunes que España continúa "exigiendo" a las autoridades cubanas que devuelvan todas las credenciales al personal de la agencia EFE en La Habana, al tiempo que ha recalcado que la libertad de prensa es "vital en cualquier país del mundo".



"Han devuelto por el momento dos (acreditaciones), pero no vamos a cejar en pedir que se devuelvan todas las credenciales. No nos parece que sea de recibo que se retiren las credenciales sin ningún motivo", ha defendido Albares en declaraciones a la prensa en Bruselas, a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la UE.



El jefe de la diplomacia española ha explicado que su Ministerio convocó al encargado de negocios de Cuba en España, Eumelio Caballero Rodríguez --que ejerce de embajador en ausencia de este--, aunque el contacto se realizó finalmente por vía telefónica al presentar éste un certificado de coronavirus.



En esa llamada, que tuvo lugar este domingo, el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Juan Fernández Trigo, trasladó a Caballero Rodríguez "lo inaceptable de esta situación" y la necesidad de que le sean devueltas a la agencia de noticias española todas las credenciales, según ha detallado Albares.



El ministro español ha apuntado que el Gobierno no ha recibido "ninguna" explicación de las razones por las que el régimen cubano actuó de esta forma contra el personal de EFE y ha confiad en que le sean devueltas las otras tres acreditaciones que siguen suspendidas.



La decisión de las autoridades cubanas se produjo a 48 horas de las marchas convocadas por la oposición en la isla para este lunes, que el Gobierno no ha autorizado, para reclamar la liberación de "presos políticos" y reclamar un diálogo que permita resolver la "crisis política, económica y social" que atraviesa la isla, entre otras cosas, según sus promotores.