Cuba.- Agenda Informativa de Europa Press para el 16 de noviembre ( 3 )

CULTURA



-- 10.00 horas: En Madrid, presentación de la primera retrospectiva en Europa de la artista cubana Belkis Ayón. En el Museo Reina Sofía. Calle Santa Isabel, 52.



-- 10.00 horas: En Madrid, rueda de prensa con motivo de la publicación de la novela 'Crónicas desde el país de la gente más feliz de la Tierra', de Wole Soyinka, primer escritor negro en recibir el Premio Nobel. En Palacio de Linares. Plaza de Cibeles.



-- 11.30 horas: En Madrid, el Instituto del Patrimonio Cultural de España abre sus puertas con motivo de su 60 aniversario. Edificio*Corona de Espinas. Calle Pintor del Greco, 4.



-- 12.00 horas: En Madrid, rueda de prensa de 'La tabernera del puerto'. En Teatro de la Zarzuela. Calle Jovellanos, 4.



-- 12.00 horas: En Madrid, acto Institucional por el XI Aniversario de la Declaración del Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En el Corral de la Morería. Calle Morería, 17.



SOCIEDAD



-- Día Internacional de la Tolerancia.



-- 09.00 horas: En Madrid, foro de la Nueva Comunicación con José Manuel Pérez Tornero, presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española - RTVE. Online. Hotel Mandarin Oriental Ritz.



-- 09.30 horas: En Madrid, la Confederación Nacional de Autoescuelas y su Fundación inauguran la Semana de la Seguridad Vial (Vial Week) con la jornada "Fármacos y Conducción". Facultad de Farmacia de la UCM.



-- 09.30 horas: En Madrid, COFAPA organiza de forma presencial sus Diálogos de Educación, al que asiste el Secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana. En el Hotel Eurobuilding.



-- 09.30 horas: En Madrid, coincidiendo con el Día Mundial de la Tolerancia, Totto y Educar es todo dan a conocer por segundo año los Reconocimientos "Dilo Todo Contra el Bullying", que distinguen las mejores prácticas de colectivos y entidades (alumnos, empresas, colegios, instituciones y medios de comunicación) para sensibilizar y actuar contra el acoso escolar. Online.



-- 10.00 horas: Pantallas Amigas organiza la jornada "Ciudadanía conectada Derechos de la infancia y mediación parental en el contexto digital", con Carmen Gayo, directora de la Oficina del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, entre otros. Online.



-- 10.00 horas: Ciclo Esade - Fundación SERES sobre "Cadenas híbridas de valor". Online.



-- 10.00 horas: En Madrid, el Club de Excelencia en Sostenibilidad junto con los partners empresariales ABB, SEAT y la Fundación Renault, presenta en un acto online el Observatorio de Movilidad Sostenible, centrado en La realidad de la Electrificación del transporte al 2035.



-- 10.30 horas: En Madrid, UNICEF España presenta el informe "Impacto de la Tecnología en la Adolescencia". Por Zoom o presencial en Movistar eSports Center (Casa del Lector - Matadero) Paseo de la Chopera, 14. .



-- 10.30 horas: En Madrid, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) presenta el informe "El rol de las comunidades autónomas en la lucha contra el cambio climático: planes autonómicos de Energía y Clima". En el Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Calle Serrano 9, 1º planta.



-- 11.00 horas: gala de entrega de premios de la 34ª edición del Premio Boehringer Ingelheim al Periodismo y Divulgación en Salud. Online.



-- 11.30 horas: Facua valora el anteproyecto de ley de servicios de atención al cliente que se aprobará en Consejo de Ministros, en rueda de prensa en su sede nacional de Sevilla (Bécquer 25) o por sus canales en YouTube, Facebook, Instagram y Twitch.



-- 11.30 horas: En Madrid, rueda de prensa de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española (CEE) para presentar las Semanas Sociales que se celebrarán en Sevilla del 25 al 27 de noviembre. Online y en la sede de la CEE. Calle Añastro, 1.



-- 11.30 horas: En Madrid, Lidl y Agatha Ruiz de la Prada presentan su nuevo proyecto solidario a favor de la infancia en una rueda de prensa online que contará con la presencia del director general de Save the Children, Andrés Conde; la directora de Responsabilidad Social Corporativa de Lidl España, Michaela Reischl y la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada.



-- 12.00 horas: En Madrid, presentación del estudio "Cartografia del Odio", realizado desde la Oficina de la vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, sobre los fenómenos del odio en Alemania, Francia, España, Hungría, Italia y Polonia en el periodo 2015-2020. Online o presencial en el Auditorio del COAM. Calle Hortaleza, 63.



-- 12.00 horas: En Madrid, CESUR asiste a Formando Futuro 2021, el Salón Internacional de la Formación del 16 al 18 de noviembre en IFEMA (Madrid). En su stand 34, tendrá lugar la presentación de la Realidad Virtual en sus aulas.



-- 13.00 horas: En Madrid, Orange, Ericsson y la Comunidad de Madrid presentan las ventajas del 5G aplicado a la música. El acto contará con la presencia de Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid; y José Luis Martínez-Almeida, Alcalde de Madrid, entre otros. En la Carpa instalada en la Plaza de Isabel II.



-- 13.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, participa, junto al ministro de Universidades, Manuel Castells, y el presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), José Carlos Gómez Villamandos, en el acto de firma para la coordinación del Programa Campus Rural. Sede del Ministerio. Plaza San Juan de la Cruz, 10.



-- 14.30 horas: En Bruselas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, interviene e la sesión de clausura del 'Global Food Forum 2021: Agriculture & Green Deal, conditions to make it real'.



-- 16.00 horas: En Madrid, presentación del libro solidario "¿Conoces a mi lágrima?", de la escritora y periodista Carme Chaparro, en beneficio de Aldeas Infantiles SOS. En Impact Hub. Calle Gobernador, 26.



-- 16.30 horas: Fundación Naturgy organiza un webinar con el científico Vaclav Smil, calificado como uno de los 100 principales pensadores mundiales según 'Foreign Policy', que presentará el documento 'El gas natural en el nuevo mundo energético", publicado por Fundación Naturgy. Online.



-- 17.00 horas: Calala Fondo de Mujeres (España y Centroamérica), junto con Fondo Lunaria (Colombia) y Fondo Alquimia (Chile) presentan una investigación sobre el retroceso en los derechos de las mujeres a causa de los fundamentalismos antigénero. Online.



-- 17.30 horas: En Madrid, presentación del programa regional de transformación digital en Educación de la OEI. Online.



-- 18.00 horas: En Madrid, cierre de la quinta edición de GIRA Mujeres, con la presencia de la Ministra de Justicia, Pilar Llop. Online y presencial en ESPACIO DOWTOWN. Calle de la Paloma, 15.



-- 18.30 horas: En Madrid, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, interviene en el coloquio de divulgación científica que cierra la XXI Semana de la Ciencia y la Innovación, en el Círculo de Bellas Artes.



-- 20.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, preside el acto de la XIX edición de los Premios Expansión a la Innovación en Recursos Humanos. Hotel Westin Palace.



-- 20.00 horas: En Barcelona, gala de entrega de los Premios Ondas 2021, con la asistencia de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta. Teatro Coliseum