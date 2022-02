Coronavirus.- Egipto prohibirá desde hoy a los funcionarios ir al trabajo si no están vacunados o se hacen PCR semanales

La medida es también aplicable a estudiantes universitarios no inmunizados contra la COVID-19



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Egipto prohibirán desde este lunes acudir a su puesto de trabajo a los funcionarios que no estén vacunados contra el coronavirus, a menos que se realicen una PCR cada semana y presenten un resultado negativo tras ello.



Asimismo, el portavoz del Ministerio de Educación Superior, Hosam al Ghafar, anunció el domingo que la decisión incluirá igualmente a estudiantes de universidades públicas, que no podrán acudir al campus si no presentan una prueba de vacunación o una PCR negativa.



Al Ghafar indicó que 1,8 de los tres millones de estudiantes universitarios del país están vacunados, mientras que cerca del 90 por ciento del personal universitario egipcio se encuentra ya inmunizado frente a la COVID-19, según ha informado el diario egipcio 'Al Ahram'.



El comité 'ad hoc' frente a la pandemia resaltó el 18 de octubre que cualquier ciudadano egipcio que no esté vacunado no podrá acceder a edificios gubernamentales a partir del 1 de diciembre, en medio de las medidas de las autoridades para hacer frente a la cuarta oleada de contagios.



Egipto ha confirmado hasta la fecha 343.961 casos y 19.499 muertos por coronavirus, con 287.682 personas recuperadas de la COVID-19, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).