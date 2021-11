Colombia-Paraguay, para aclarar el camino a Catar

Wilmar Barrios de Colombia golpea el balón. EFE/Sebastiao Moreira

Barranquilla (Colombia), 15 nov (EFE).- Colombia y Paraguay se enfrentarán el martes en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en la decimocuarta jornada de las eliminatorias sudamericanas al Mundial, un partido que aclarará el camino de una de las dos selecciones hacia Catar y oscurecerá el de la otra.

Los cafeteros llegan al partido en un momento de crisis, no solo por los malos resultados sino también por el flojo rendimiento mostrado en los últimos partidos, mientras que la Albirroja apenas está iniciando un proyecto con Guillermo Barros Schelotto, que arrancó con el pie izquierdo al caer 0-1 con Chile en Asunción el jueves pasado.

Las bajas también han marcado la previa del partido, pues Colombia además de las ausencias por lesión de jugadores como Falcao García, Matheus Uribe, Yerry Mina, Carlos Cuesta y Stefan Medina, tampoco contará con el mediocentro Wilmar Barrios ni con el lateral izquierdo Johan Mojica, suspendidos por acumulación de amarillas.

Entre tanto, Paraguay no contará con el suspendido volante Jorge Morel, por lo que Barros Schelotto confirmó que baraja dos opciones: Andrés Cubas o Ángel Cardozo Lucena, que ante Chile cumplió con una fecha de suspensión que tenía pendiente.

Tampoco estará Alejandro 'Kaku' Romero Gamarra, que participó en la conferencia de prensa del domingo pero no pudo viajar a Colombia tras dar positivo para la covid-19 y se apuntaba como uno de los titulares del estratega argentino en este partido.

También son duda para este partido los centrocampistas Julio Enciso y Matías Rojas y el delantero Antonio Sanabria, que tienen problemas físicos, aunque Barros Schelotto dijo que confía en que estén disponibles para el partido.

LA PREOCUPACIÓN DE COLOMBIA

El equipo que dirige Reinaldo Rueda llega en el peor momento desde que el exseleccionador de Chile asumió el cargo a comienzo de año, ya que perdió el jueves pasado con Brasil en Sao Paulo e igualó los tres partidos anteriores.

Las críticas a la selección colombiana son, principalmente, por sus dificultades para crear oportunidades y por los pocos goles anotados, pues justamente en estos últimos cuatro encuentros no anotó ni un solo tanto.

Por otra parte, se prevé que para reemplazar a Mojica el seleccionador utilice a Yairo Moreno, que jugó como interior ante Brasil, mientras que en la mitad de la cancha aparecen Jefferson Lerma y Gustavo Cuéllar como las principales opciones para suplir la ausencia de Barrios, que ha sido indispensable para Rueda.

LAS DUDAS DE PARAGUAY

Los dirigidos por Barros Schelotto, que llegaron a Barranquilla en la noche del domingo, tampoco viven su mejor momento y una de los principales críticas que recibió el equipo en el debut del estratega argentino es que jugó muy replegado en el primer tiempo.

Sin embargo, el seleccionador paraguayo afirmó que ante Colombia saldrán a buscar la victoria que les permita aclarar el camino a Catar, pues de perder el equipo quedará muy lejos del quinto lugar, que jugará la repesca, y casi sin oportunidades de ir a Catar cuando falten cuatro jornadas para el cierre.

La última vez que Colombia y Paraguay se enfrentaron en Barranquilla fue el 5 de octubre de 2017 en la penúltima jornada de las Eliminatorias al Mundial de Rusia, un duelo en el que la Albirroja remontó con goles de Óscar 'Tacuara' Cardozo al 89 y Antonio Sanabria al 93 para llevarse los tres puntos.

- Alineaciones probables:

Colombia: David Ospina; Juan Guillermo Cuadrado, Davinson Sánchez, William Tesillo, Yairo Moreno; Jefferson Lerma, Gustavo Cuéllar, Luis Díaz, James Rodríguez; Duván Zapata y Rafael Santos Borré.

Seleccionador: Reinaldo Rueda.

Paraguay: Antony Silva; Juan Escobar, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Junior Alonso; Andrés Cubas/Ángel Cardozo Lucena, Matías Rojas, Mathias Villasanti; Ángel Romero, Miguel Almirón y Carlos González.

Seleccionador: Guillermo Barros Schelotto.

Árbitro: el argentino Facundo Tello, que estará auxiliado por sus compatriotas Gabriel Chade y Cristian Navarro. El venezolano Juan Soto estará en el VAR.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla.

Hora: 18.00 (23.00 GMT).