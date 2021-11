Coalición argentina pierde quórum en el Senado tras votación

Alberto Fernández habla con medios de comunicación después de emitir su voto durante las elecciones de mitad de período en Buenos Aires el 14 de noviembre.

(Bloomberg) -- La coalición gobernante de Argentina está a punto de perder el control del Senado después de una dolorosa derrota en las elecciones de medio término, lo que aumenta la presión sobre el Gobierno del presidente Alberto Fernández, mientras lucha con sus crecientes problemas económicos.

El bloque peronista de Fernández quedó atrás en seis de las ocho elecciones al Senado con al menos el 98% de los votos contados en cada provincia después de la votación del domingo, lo que indica que el Gobierno tendrá menos de los 37 senadores necesarios para hacer avanzar legislaciones por su propia cuenta. De confirmarse, sería la primera vez desde 1983 que el peronismo, el movimiento fundado por Juan Perón en la década de 1940, no tendrá el control de la Cámara Alta.

Perder la mayoría propia en el Senado marcaría un gran revés para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que encabeza la Cámara, y complicará la aprobación de leyes. Sin embargo, los inversionistas probablemente alabarán la perspectiva de una oposición fortalecida para frenar el poder de la coalición: las acciones subieron después de la derrota del gobierno en las primarias de septiembre.

“Es probable que el mercado adopte una visión netamente positiva de los resultados electorales”, escribió el economista de Goldman Sachs Group Inc. Alberto Ramos en un informe. “Una composición del Congreso más favorable al mercado podría conducir a controles y equilibrios más efectivos y, en última instancia, a un cambio de régimen de políticas en 2023”. Aún así, con el Gobierno entre la espada y la pared, destacó “el riesgo de políticas más populistas a corto plazo”.

Los US$16.000 millones de bonos de Argentina a 2030 subieron 0,2 centavos por dólar antes de la apertura del mercado a 30,5 centavos por dólar, a las 6:36 a.m. en Nueva York.

Los votantes parecen haber castigado al Gobierno de Fernández por su torpe manejo de la pandemia y por una economía marcada por un 52% de inflación anual, un 40% de pobreza y nerviosismo ante una moneda debilitada.

A nivel nacional, la oposición Juntos por el Cambio obtuvo el 42% de los votos frente al 34% de la coalición gobernante con el 99% de los votos contados, según al diario local La Nación.

En la Cámara Baja, los candidatos de la oposición ganaron por estrecho margen en la provincia de Buenos Aires, el distrito más grande y políticamente más influyente del país. La oposición también se llevó otros escaños clave en la Ciudad de Buenos Aires con una victoria categórica, así como en provincias típicamente peronistas como Santa Cruz y La Pampa.

Aun así, el Gobierno mejoró su desempeño en comparación con las primarias de septiembre y mantuvo la primera minoría en la Cámara Baja.

Las acciones de Argentina repuntaron tras su derrota hace dos meses. El índice de referencia subió un 25%, siendo el de mejor desempeño a nivel mundial, debido a las expectativas de cambio de política.

‘Agenda compartida’

Hablando tras los resultados, Fernández dijo que el Gobierno presentará un proyecto de ley al Congreso con un programa económico plurianual en la primera semana de diciembre y buscará el consenso de la oposición sobre esta “agenda compartida”. Ese proyecto de ley “contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado” con el Fondo Monetario Internacional, con el cual el Gobierno negocia la reprogramación de más de US$40.000 millones en pagos adeudados.

Esa deuda es “el escollo más grande que enfrentamos para continuar en la senda de la recuperación económica y de la construcción de un país con más equidad”, dijo Fernández en declaraciones grabadas. Agregó que no está de acuerdo con aquellos que “buscan endulzar el oído con las supuestas bondades que ofrecen caminos de ajuste ya probados y fallidos”.

Fernández dijo que cuenta con el apoyo de su coalición para llevar adelante este proyecto de ley. Si bien ese es un hecho “alentador”, quedan dudas sobre si la amplia coalición de izquierda podrá superar sus diferencias, dijo Benjamin Gedan, Director del Proyecto Argentina en el Wilson Center con sede en Washington.

“Es descabellado afirmar que un plan que podría cumplir con los estándares del FMI y satisfacer al directorio del FMI cuenta con el pleno apoyo de la coalición peronista”, dijo Gedan, y agregó que la afirmación de Fernández de que cuenta con el apoyo de sus diversos elementos “me parece una ilusión”.

Los inversionistas estarán atentos a las próximas declaraciones de Kirchner, quien fue presidenta de 2007 a 2015. Después de las primarias de septiembre, publicó un explosivo ensayo criticando al presidente por la estrategia, incluyendo lo que ella dijo que era una falta de gasto público. No está claro qué cambios de política o de gabinete puede exigir Kirchner ahora. No comentó los resultados el domingo por la noche.

“La reacción instintiva de Cristina ante cualquier debilidad política es más gasto, más impresión de dinero, por lo que es difícil imaginar un diálogo fácil dentro de la coalición para llegar a un consenso para un nuevo programa”, dijo Gedan.

Las elecciones del domingo también representan un regreso para el bloque de oposición del ex presidente Mauricio Macri, quien fue derrotado en 2019 en medio de una recesión histórica. La participación fue del 72%, uno de los niveles más bajos en más de tres décadas.

