Chile opone su buen momento a un Ecuador reforzado y en auge

Arturo Vidal de la selección chilena. EFE/Nathalia Aguilar

Santiago de Chile, 15 nov (EFE).- Chile, con la moral alta tras ganar sus últimos tres partidos, recibirá a una selección ecuatoriana que le antecede en la clasificación y recupera, entre otros, al jugador del Villarreal Pervis Estupiñán.

Después de 13 jornadas, cuatro puntos separan a ambas selecciones. Ecuador es tercera, con 20 unidades, y Chile ocupa la cuarta plaza con 16, en las eliminatorias de clasificación al Mundial de Catar 2022.

Tras un comienzo dubitativo, Chile tiene la gran oportunidad de dar un salto en su lucha por decir presente en la cita mundialista: tras vencer por la mínima a Paraguay en Asunción el jueves pasado, La Roja quedó bien posicionada en el cuarto lugar de la tabla, pero con el mismo puntaje que Colombia (quinta) y Uruguay (sexto), aunque aventajado por diferencia de goles.

Los dirigidos por el charrúa Martín Lasarte tienen poco margen para dejar escapar puntos que en casa valen oro, pero con tres victorias consecutivas (dos de ellas ante Paraguay) la moral está alta y la ilusión, hace unos meses de capa caída, hoy agarra vuelo tras escalar en la general.

Una buena noticia para el cuadro local será el retorno a la cancha del lateral derecho y referente de la selección Mauricio Isla, quien tuvo que restarse del viaje a la capital guaraní por ser contacto estrecho de covid-19 pero que ya dio negativo tras su cuarentena preventiva.

Sin embargo, 'Machete' no podrá contar con el delantero Benjamin Brereton Díaz por acumulación de tarjetas amarillas, un jugador que ha reforzado la ofensiva chilena con buenos resultados, marcando en dos de los últimos tres triunfos del combinado chileno.

Con todo, los 16 puntos acumulados por La Roja ofrecen la posibilidad de afirmar el camino a la clasificación, pero Ecuador llegará a Santiago con la misma ambición y ubicados en la tercera posición de la tabla.

El "Tri" ha hecho una buena campaña eliminatoria y jugará en Santiago luego de vencer por 1-0 a la selección de Venezuela, tres puntos importantes que consiguió en un partido complicado, donde no mostró su mejor fútbol y contó con bajas importantes.

Para visitar a La Roja en el Estadio San Carlos de Apoquindo, eso sí, el cuadro de Gustavo Alfaro recuperará titulares fijos: tras cumplir con un partido de sanción volverán Pervis Estupiñán, Ángel Mena y Michael Estrada, además del lateral que milita en la MLS, Diego Palacios.

La única baja ecuatoriana confirmada es la del ariete Enner Valencia, que por una lesión de tobillo no verá acción hasta el mes de diciembre.

- Alineaciones probables:

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena; Arturo Vidal, Claudio Baeza, Diego Valdés, Marcelino Nuñez; Alexis Sánchez, Eduardo Vargas.

Entrenador: Martín Lasarte

Ecuador: Alexander Domínguez; Byron Castillo, Pervis Estupiñan, Piero Hincapié, Christian Cruz; Carlos Gruezo, Moisés Caiceido; Angel Mena, Ayrton Preciado, Jeremy Sarmiento; Michael Estrada

Entrenador: Gustavo Alfaro

Árbitro: el argentino Fernando Rapallini, apoyado por sus compatriotas Juan Belatti, Diego Bonfa y el boliviano Gery Vargas.

Estadio: San Carlos de Apoquindo, Santiago de Chile.

Hora: 21:15 (00:15 GMT).