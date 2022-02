Casa Real.- VÍDEO: El PSOE rechaza las enmiendas de los independentistas contra la figura del Rey porque está en la Constitución

MADRID, 15 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha rechazado hoy las enmiendas presentadas por ERC y otros grupos independentistas contra la existencia de la figura del Rey porque esta está en la Constitución. En este sentido, ha precisado que el PSOE respalda el acuerdo constitucional y por lo tanto, ni el Rey ni la Monarquía están sometidas a debate en el seno del partido.



Así se ha expresado el portavoz socialista tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal de esta mañana en Ferraz presidida por Pedro Sánchez, en la que ha trasladado la propuesta anunciada este pasado fin de semana y que se aprobará mañana en el Consejo de Ministros y que supondrá destinar 660 millones de euros para crear 64.000 plazas de guardería de 0 a 3 años.



Felipe Sicilia respondía así a varias formaciones independentistas del Congreso --ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP y el BNG-- que han presentado esta mañana un paquete de enmiendas conjuntas a la Ley de Memoria Democrática entre las que destaca una que pide la supresión del título de Rey por haber sido concedido a Juan Carlos I por un "régimen ilegal", en referencia a la dictadura franquista.



El dirigente socialista ha señalado que todo el mundo conoce la posición del PSOE, que se ha expresado también en sus congresos, y es que este partido respeta el acuerdo constitucional, la Monarquía parlamentaria que hay en Epsña y el papel que desarrolla el Rey Felipe VI, por lo que no supone "ningún debate" para los socialistas.



De hecho, ha precisado que el PSOE no está en esta cuestión, sino en que la recuperación sea justa, en asegurar el sistema de pensiones dignas, en que haya un buen mercado laboral y más derechos y libertades para los ciudadanos, así como en seguir avanzando en la vacunación.



No obstante, se ha mostrado optimista en poder sacar adelante la Ley de Memoria Democrática en el Parlamento porque su grupo, ha dicho, "escucha y negocia" como se ha demostrado "tiempo atrás" con otros proyectos de Ley que han sacado adelante después de pactarlos con sus socios parlamentarios.



"También con esta ley será posible", ha exclamado, tras afirmar que van con el ánimo de negociar y de que con cuantas más fuerzas políticas respalden la ley "mejor".



