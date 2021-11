Bolsonaro dice a los inversores árabes que la Amazonía no se incendia

EFE/EPA/EMIRATES NEWS AGENCY

Dubái, 15 nov (EFE).- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó este lunes a inversores árabes en Dubái que la Amazonía no se incendia al ser una "selva húmeda" y los invitó a que la visiten ya que los ataques que sufre Brasil en relación a este patrimonio "no son justos".

"Los ataques que sufre Brasil cuando se discute sobre la Amazonía no son justos. Allí se conserva más del 90% de esa área, es exactamente igual que cuando se descubrió en el 1500. La Amazonía es fantástica", afirmó durante el evento "Invest in Brasil Forum" en Dubái en el marco de su gira por Oriente Medio para atraer inversores.

"Queremos que conozcáis realmente Brasil. Un viaje y un recorrido por la Amazonía es algo fantástico (...) Al ser un bosque húmedo, no se incendia", afirmó el presidente.

Sin embargo, los datos recogidos por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonia Andina (MAAP), que se encarga de vigilar la cobertura boscosa a través de imágenes por satélite, el mayor bosque tropical del planeta perdió unas 2,3 millones de hectáreas por la deforestación, el peor registro en los últimos 20 años.

Y el daño fue incluso mayor para 2019, cuando la Amazonía estuvo en los ojos del mundo por los incendios concentrados principalmente en Brasil, según MAAP.

El pasado agosto, los incendios en la Amazonía brasileña se quintuplicaron respecto a julio, según datos divulgados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).

Asimismo, Bolsonaro afirmó que tiene las "puertas abiertas" a los negocios en diferentes áreas económicas y que los socios árabes son "uno de los favoritos" de Brasil.

Bolsonaro ha participado en este foro de inversores, organizado por la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex-Brasil), acompañado de una comitiva de ministros como el de Economía, Paulo Guedes, o de Exteriores, Carlos França, entre otros.

Esta previsto que durante la jornada de hoy el presidente acuda al pabellón de Brasil de la Expo 202 para celebrar el día nacional.

En el marco de su gira a Oriente Medio, Bolsonaro viajará mañana, martes, a Baréin y el miércoles a Catar con el objetivo de presentar oportunidades comerciales en áreas como infraestructura, agricultura y defensa.