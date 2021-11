Bolsas volátiles ante rendimientos de bonos, que superan el 1,6%

(Bloomberg) -- Las acciones fluctuaron sin rumbo fijo el lunes en medio de una intensa volatilidad en el gigante de los automóviles eléctricos Tesla Inc. y un aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Estos son algunos de los principales movimientos en el mercado:

Acciones

El S&P 500 registró escasa variación a las 4 p.m., hora de Nueva York.

El Nasdaq 100 mostró pocos cambios

El Dow Jones Industrial Average experimentó pocos movimientos

El índice MSCI World se mantuvo sin cambios

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot avanzó 0,3%

El euro cayó 0,7% a US$1,1363.

La libra esterlina mostró escasa variación en US$1,3408

El yen japonés retrocedió 0,2% a 114,16 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó seis puntos básicos a 1,62%.

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania subió tres puntos básicos a -0,23%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Gran Bretaña se elevó cinco puntos básicos a 0,96%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate experimentó pocos cambios

Los futuros del oro cayeron 0,2% a 1.864,90 dólares la onza

