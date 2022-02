Armenia.-El primer ministro de Armenia sustituye al ministro de Defensa justificando que la cartera necesita un "cambio"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, ha confirmado este lunes la destitución del ministro de Defensa del país, Arshak Karapetián, ya que la cartera necesita un "cambio" y en base "al resultado del análisis de la situación que se está produciendo desde ayer", en relación a la instalación de bases por parte de Azerbaiyán en varios pueblos de Kaplan.



En su lugar, Pashinián ha designado al vice primer ministro, Suren Papikián, al frente de la cartera de Defensa, tras "agradecer" el trabajo que ha hecho hasta el momento Karapetian, así como el "aprecio" por su trabajo.



"Pero ahora mismo la situación me ha llevado a la decisión de que debe haber un cambio de ministro de Defensa", ha indicado el 'premier' armenio tras una reunión del Consejo de Seguridad del país celebrada este lunes con motivo de las recientes tensiones con Azerbaiyán.



En este sentido, las autoridades "analizarán la situación y tomarán una decisión en varias direcciones con respecto a las acciones" para responder las acciones de azeríes "en defensa de la seguridad, la integridad territorial y la soberanía de la República de Armenia", informa Armenpress.



Para esto, a lo largo del día el jefe del Estado Mayor, Artak Davtián, informará al consejo sobre la situación y "en general la situación táctica". Precisamente este lunes han surgido informaciones en el país que aseguran que el propio Davtián habría sido acusado de estar involucrado en el escándalo de la compra de armas, aunque por el momento no se ha dictado medida cautelar.



Según información recibida por el portal de noticias Hraparak, que ha indicado que si bien por el momento no hay confirmación oficial, también estaría siendo investigado el Ministerio de Defensa. Hasta el momento, ya ha sido detenido por un caso de corrupción en la compra de armas, entre ellos el que fuera ministro de Defensa David Tonoyán.