Argentina con Messi busca asegurar cupo en Catar ante Brasil sin Neymar

Neymar(c) de Brasil habla con Lionel Messi de Argentina, en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022. EFE/Sebastiao Moreira

Buenos Aires, 15 nov (EFE).- La selección de Argentina buscará este martes, con el regreso de su recuperado capitán, Lionel Messi, vencer en San Juan a la de Brasil, que no tendrá por lesión a Neymar, y así anticipar también su presencia en el Mundial de Catar.

La Canarinha selló su clasificación el jueves pasado al completar 34 puntos en 12 partidos, producto de 11 victorias y un empate, y la Albiceleste, segunda con 28, podrá seguir el mismo camino este martes, si arruina el invicto de su más enconado rival en el fútbol y Chile, Colombia o Uruguay pierde su compromiso.

Estas tres selecciones están igualadas con 16 enteros y luchan en las cinco jornadas que restan por, al menos quedarse con el cuarto cupo directo a Catar o el quinto, que da derecho a jugar una repesca.

Argentina acumula 26 partidos sin derrotas, con 17 triunfos y 9 empates, y el viernes ganó por 0-1 a Uruguay en Montevideo.

Brasil, por su parte, se aseguró un lugar en la próxima Copa del Mundo el jueves al superar a Colombia por 1-0.

La Canarinha y la Albiceleste tienen pendiente el partido que debió jugarse el 5 de septiembre en Sao Paulo y que fue suspendido por la invasión a la cancha de agentes de la agencia sanitaria de Brasil.

Les siguen Ecuador con 20 puntos, Chile (16), Colombia (16), Uruguay (16), Perú (14), Paraguay (12), Bolivia (12) y Venezuela (7).

El seleccionador Lionel Scaloni anunció este lunes que Messi, que jugó solo unos minutos ante Uruguay, será titular en el superclásico sudamericano.

En cambio, Leandro Paredes y Paulo Dybala están en duda por sendas molestias físicas.

Lo más probable es que el ingreso de Messi por Dybala sea la única modificación en el once inicial de la Albiceleste.

"Yo soy de la idea de jugar igual siempre, más allá del rival que sea. Hay que jugar siempre igual. Después la magnitud del triunfo no es el mismo, pero a mí no me vale que un jugador contra Venezuela juegue de una manera y contra Brasil de otra. El fútbol es siempre fútbol juguemos contra quién juguemos", sostuvo Scaloni.

Brasil enfrenta este encuentro con la sensible baja por lesión a última hora del goleador Neymar, y por suspensión de Casemiro, mediocentro del Real Madrid.

Lo más probable es que Vinicius Junior ocupe el lugar del jugador del PSG francés y Fabinho, del Liverpool inglés, pase al lugar de Casemir.

El seleccionador Adenor Leonardo Bacchi 'Tite' también ha mostrado interés en introducir otras dos modificaciones: el delantero Matheus Cunha reemplazaría a Gabriel Jesús y Éder Militao al central Thiago Silva.

A pesar de estar clasificado, 'Tite' no le restó importancia al encuentro de este martes.

"Es ya un partido de Copa del Mundo. Un Brasil-Argentina siempre es grande, por la calidad técnica individual de los jugadores de los dos equipos. Es un partido de Mundial y tiene una historia de grandes enfrentamientos", sostuvo este lunes en rueda de prensa.

- Alineaciones probables:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María

Seleccionador: Lionel Scaloni.

Brasil: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Alex Sandro; Fabinho, Fred, Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha y Vinicius Junior.

Seleccionador: Adenor Leonardo Bacchi 'Tite'.

Árbitro: el uruguayo Andrés Cunha, asistido por sus compatriotas Richard Trinidad y Nicolás Taran.

Estadio: Estadio San Juan del Bicentenario, de la provincia de San Juan, con capacidad para unos 20.000 espectadores.

Hora: 20.30 local (23.30 GMT).