Andersson "Estamos casi al mismo nivel que España, pero no llegamos al final"

Sevilla, 14 nov (EFE).- El seleccionador de Suecia, Janne Andersson, aseguró este domingo, después de perder en Sevilla 1-0 ante España, lo que le obliga a ir a una repesca para el Mundial, que su equipo está "casi al mismo nivel" que el de Luis Enrique, aunque puntualizó no les da para llegar al "final".

"La estrategia hubiera sido igual con la necesidad del empate o de ganar. España casi siempre controla la pelota y es triste cuando pierdes, aunque hay que mirar el rendimiento de los jugadores y creo que hoy, en general, han estado bastante bien", señaló el técnico sueco en la rueda de prensa posterior al partido.

Preguntado por si hubiera cambiado algo en su planteamiento una vez visto el partido, subrayó que "sí, hacer gol, porque no se aprovecharon al máximo las ocasiones".

El preparador escandinavo insistió en que Suecia está "ya en un ránking que le hace enfrentarse a los equipo top" y que ahora han quedado segundos del grupo y con ello "una oportunidad en marzo" de jugar el Mundial mediante la repesca.

Andersson relató que la salida al campo del veterano delantero Zlatan Ibrahimovic en la última ronda de cambios se debió a "que los españoles tienen el balón mas tiempo y lo importante de Zlatan es cuando su equipo tiene la pelota, porque un delantero hay que tener mucha energía porque, si no es así, España aprovecha los agujeros que se le dan".

El seleccionar también se refirió a los silbidos que se escucharon en algunos sectores de la grada cuando sonó el himno nacional sueco y dijo que "da pena porque hay que tener respeto, es lo razonable, aunque eso no afecta al resultado del partido".