Ancelotti recupera a seis internacionales

El entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti en una foto de archivo. EFE / Rodrigo Jiménez.

Madrid, 15 nov (EFE).- El técnico italiano Carlo Ancelotti podrá trabajar desde mañana, martes, en la Ciudad Real Madrid con un grupo de jugadores más reconocible, ya que recuperará a seis de los doce internacionales para el primer entrenamiento de la semana, antes de retomar el pulso de LaLiga Santander el domingo con la visita al Granada (16:15 horas CET, -1 GMT).

Cuando jugar cada tres días se convierte en rutina, tener cinco días de entrenamientos sin partidos se convierte en una ‘minipretemporada’ para los entrenadores, aunque no pueda contar con el equipo al completo.

David Alaba (Austria), Vinicius Junior y Militao (Brasil), Gareth Bale (Gales), Karim Benzema (Francia) y Eduardo Camavinga (Francia sub-21) volverán más tarde al tener compromisos con sus respectivas selecciones.

Sin embargo, Tite liberó a Casemiro para el partido contra Argentina del próximo miércoles ya que, a pesar de ser el gran partido en Sudamérica, Brasil certificó el pasado viernes su clasificación para el próximo Mundial de Catar.

Lo mismo hizo Roberto Martínez. El técnico español, seleccionador de Bélgica, permitió volver a Thibaut Courtois y a Eden Hazard. Del primero dejó entrever que puede tener alguna molestia: "No está lesionado, pero preferimos no correr riesgos", comentó en rueda de prensa; por lo que debería estar disponible para el partido contra el Granada.

En el caso de Hazard vuelve tras vivir una situación diferente a la que atraviesa en el Real Madrid. El belga juega más con su selección que con el Real Madrid. Disputó 62 minutos en la victoria contra Estonia, que certificó el pase de Bélgica a Catar, más que en los últimos cinco partidos con la camiseta blanca (34).

Es más, la última vez que jugó como titular y tuvo tantos minutos fue también con Bélgica: 74 en la derrota en semifinales de la Liga de Naciones contra Francia, de la que acabó con molestias musculares. Sin parón de selecciones hasta marzo, desde mañana martes arranca su enésimo reto de hacerse con la titularidad en el Real Madrid y en el club existe intranquilidad por el estado en el que regresará, ya que la necesidad de minutos y ritmo de competición invitaban a su continuidad.

También certificaron su presencia en el Mundial de Catar el español Dani Carvajal, el croata Luka Modric y el serbio Luka Jovic; los tres, con la moral subida, se pondrán también a las órdenes de Ancelotti desde las 11:00 horas del martes y se unirán al resto de compañeros disponibles, que regresan al trabajo tras disfrutar de tres días de vacaciones.

Por delante para cerrar el mes de noviembre, y tras el partido contra el Granada, la visita al Sheriff de Tiraspol que puede dejar sentenciada la clasificación a octavos de final de la Liga de Campeones con una jornada de margen y recibir al Sevilla en el Santiago Bernabéu en un partido entre el segundo y tercero de la Liga, empatados a puntos.