AMP.- Perú.- El ministro de Defensa de Perú anuncia su dimisión "irrevocable " tras la polémica sobre ascensos

Ayala explica que su renuncia "no es por miedo" si no porque ve que desde el Congreso "están yendo a por el presidente" Castillo



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El ministro de Defensa de Perú, Walter Ayala, ha anunciado este domingo que dimite "irrevocablemente" del cargo, después de que en la última semana haya sido señalado por su supuesta vinculación con ascensos irregulares en el seno de las Fuerzas Armadas, polémica esta que ya le llevaba a estar en el punto de mira del Congreso.



Aunque considera que ha demostrado de forma "fehaciente" que actuó de forma "legal y correcta", Ayala ha asegurado en Twitter que asume "total responsabilidad política". "Como demócrata, renuncio irrevocablemente" al Ministerio de Defensa, ha añadido, en un mensaje en el que agradece al presidente, Pedro Castillo, su confianza, y denuncia la "politiquería" de la oposición.



"Tengo la conciencia limpia, y si yo renuncio, no es porque tenga miedo. Renuncio porque veo que, lamentablemente, (desde el Congreso) están yendo a por el presidente. Han hablado de infracción constitucional, han hablado de vacancias", ha explicado Ayala en una entrevista en la cadena América TV.



El ministro ya había puesto su cargo a disposición de Castillo, después de que varios oficiales denunciasen presiones para tratar de forzar determinados ascensos en las Fuerzas Armadas. La Fiscalía ha abierto una investigación preliminar contra Ayala y también contra el secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, salpicado en este mismo escándalo.



Respecto a estos ascensos, Ayala ha defendido que fueron "limpios y transparentes" y que "por primera vez en la historia, han sido respetados". "Las Fuerzas Armadas proponen los ascensos y esas propuestas han sido aceptadas. No ha habido cambios. Normalmente, en otros Gobiernos observan y devuelven los ascensos", ha enfatizado.



"Muchos generales que están en el Congreso se sorprenden y rasgan las vestiduras. Dicen que es terremoto, pero la verdad es que aquí hay una doble moral", ha aseverado Ayala.



Finalmente, el ministro de Defensa ha reconocido que su dimisión se debe al proceso de interpelación al que el Congreso de Perú quiere someterlo este martes y tras el cual teme que sería censurado. "Tengo la conciencia tranquila", ha zanjado.



El mandato de Castillo, que ha cumplido cien días esta semana, ha arrancado con una sucesión de polémicas políticas que han motivado varios cambios en el Gobierno en poco tiempo. Entre los altos cargos que han dimitido figura el ministro del Interior, Luis Barranzuela, por violar las restricciones sanitarias al organizar una fiesta de Halloween.



El presidente, sin embargo, se mantiene fiel a sus principales mensajes y este mismo domingo ha prometido lanzar una "cruzada" contra la corrupción y la delincuencia. Castillo, que ha viajado a Ayacucho, ha asegurado que perseguirá tanto a funcionarios corruptos como a las empresas que se aprovechan de estas irregularidades, según el diario peruano 'El Comercio'.