AMP.- Bielorrusia.- La UE ampliará sanciones contra Bielorrusia por presión migratoria y adoptará más medidas en días

Washington anuncia nuevas sanciones contra Minsk "en colaboración con la UE"



BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea ha acordado este lunes ampliar el régimen de sanciones contra Bielorrusia para tomar represalias contra individuos, entidades y agencias implicados en los flujos migratorios orquestados por el Gobierno de Alexander Lukashenko y adoptará una nueva tanda de medidas en cuestión de días.



"La responsabilidad de lo que está sucediendo es de Bielorrusia al 100 por cien. Podemos solventar el problema frenando el flujo de personas a Bielorrusia y los que ya se encuentran deben recibir ayuda humanitaria, mientras que quienes no reciban la condición de asilados deben volver a sus países de origen", ha afirmado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, sobre la crisis registrada en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, donde se agolpan miles de refugiados empujados por Minsk.



En rueda de prensa tras la reunión de ministros de Exteriores del bloque, el jefe de la diplomacia europea ha explicado que con este marco legal la UE podrá responder a una crisis "artificial" en sus fronteras. Los Veintisiete se dotan así del instrumento adecuado para responder a lo que considera un "ataque híbrido" de Minsk, con el que podrán tomar medidas contra las aerolíneas que fomenten los vuelos de migrantes ilegales.



Este paso, sumado a los acuerdos de la UE con terceros países como Turquía e Irak para limitar los pasajes a Bielorrusia, ha llevado a Borrell a decir al inicio de la reunión que la situación empieza a estar "bajo control".



Preguntado por la implicación de Rusia en la tensión en la frontera polaca, Borrell ha afirmado que el pulso de Lukashenko a la UE cuenta con el beneplácito del presidente ruso, Vladimir Putin. "No estoy en sus conversaciones privadas, pero está claro que Lukashenko hace lo que hace porque cuenta con el apoyo de Rusia", ha señalado, sin entrar a valorar si la presión en la frontera está relacionado con la concentración rusa en la frontera ucraniana.



En todo caso, el nuevo paquete de sanciones se finalizará en cuestión de días, ha indicado el Alto Representante, quien no ha querido detallar muchos detalles pero sí ha avanzado que afectará a un "número importante" de individuos.



Tras la reunión de ministros de Exteriores europeos, el titular español del ramo, José Manuel Albares, ha asegurado que la crisis en la frontera entre Polonia y Bielorrusia no está todavía solucionada y ha defendido una respuesta "rápida, firme, conjunta y solidaria" de todo el bloque.



Durante el encuentro, el consenso entre los Veintisiete sobre las nuevas sanciones ha sido "total", ha indicado el ministro español, quien ha abogado por una respuesta "europea" a la situación, tras asegurar que los estados por si solos no son capaces de hacer frente a un desafío de tal envergadura.



"Haremos uso integral de las sanciones contra traficantes de personas e incrementaremos la presión sobre las aerolíneas implicadas", ha señalado el ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, a su salida de la reunión, al tiempo que ha celebrado el "éxito" de las conversaciones con Irak y Turquía para restringir los vuelos a Minsk.



En el debate sobre la presión migratoria que sufren Polonia y los países bálticos no se ha discutido sobre la posibilidad de financiar con fondos europeos la construcción de muros o alambradas, pese a que las últimas semanas un grupo de países liderados por Polonia ha insistido en ello y el presidente del Consejo, Charles Michel, se ha abierto a estudiarlo, ante la negativa rotunda de la Comisión Europea que se opone a usar fondos comunes para este fin.



WASHINGTON ANUNCIA NUEVAS SANCIONES



El Gobierno de Estados Unidos se ha sumado también este lunes a las sanciones contra Bielorrusia, tal y como ha adelantado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, con las que esperan, ha dicho, seguir "responsabilizando" de la actual crisis migratoria y política al "régimen de Lukashenko".



"Tengo entendido que la Unión Europea ha anunciado un nuevo régimen de sanciones que podría aplicarse a Bielorrusia. Nosotros también estamos preparando sanciones en estrecha coordinación con la UE y otros socios para continuar responsabilizando al régimen de Lukashenko", ha dicho Price en una rueda de prensa.